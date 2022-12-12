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Багато хто про це не знає. Які речі потребують додаткового пакування на Новій пошті

Які речі треба додатково упаковувати на Новій пошті (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

При відправці товарів Новою поштою варто враховувати, що деякі речі вам треба буде упакувати додатково, ймовірно, доплативши певну суму у відділенні.

Які речі не можна просто завернути в пакетик – читайте нижче в матеріалі Styler.

Відправлення, що потребують додаткового пакування:

  • великогабаритні з виступаючими частинами та крихкі вантажі;
  • відправлення і пошкоджених коробках;
  • сипучі матеріали, сухі суміші в паперовій упаковці;
  • валізи та сумки.

Відправлення, що потребують обрешетування:

  • механізми;
  • веломототехніка;
  • спортивне устаткування;
  • м’які та корпусні меблі;
  • скло (віконне, автомобільне, вітражі);
  • двері, вікна.

Важливо зазначити, що до обрешетування є також чіткі вимоги. Воно має бути без зламаних виступаючих дошок, товщина рейок – не менше, ніж 2-4 см, вантаж має бути міцно закріплений в обрешетуванні.

Читайте також, які речі не можна відправляти Новою поштою.

Також ми писали про нововведення від перевізника.

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