Багато хто про це не знає. Які речі потребують додаткового пакування на Новій пошті

При відправці товарів Новою поштою варто враховувати, що деякі речі вам треба буде упакувати додатково, ймовірно, доплативши певну суму у відділенні.
Які речі не можна просто завернути в пакетик – читайте нижче в матеріалі Styler.
Важливо зазначити, що до обрешетування є також чіткі вимоги. Воно має бути без зламаних виступаючих дошок, товщина рейок – не менше, ніж 2-4 см, вантаж має бути міцно закріплений в обрешетуванні.
Читайте також, які речі не можна відправляти Новою поштою.
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