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Многие об этом не знают. Какие вещи требуют дополнительной упаковки на Новой почте

Какие вещи нужно дополнительно упаковывать на Новой почте (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

При отправке товаров Новой почтой следует учитывать, что некоторые вещи вам нужно будет упаковать дополнительно, вероятно, доплатив определенную сумму в отделении.

Какие вещи нельзя просто свернуть в пакетик – читайте ниже в материале Styler.

Отправки, требующие дополнительной упаковки:

  • крупногабаритные с выступающими частями и хрупкие грузы;
  • отправки и поврежденных коробках;
  • сыпучие материалы, сухие смеси в бумажной упаковке;
  • чемоданы и сумки.

Отправки, требующие обрешетки:

  • механизмы;
  • веломототехника;
  • спортивное оборудование;
  • мягкая и корпусная мебель;
  • стекло (оконное, автомобильное, витражи);
  • дверь, окна.

Важно отметить, что к обрешетке есть также четкие требования. Оно должно быть без сломанных выступающих досок, толщина рельсов – не менее 2-4 см, груз должен быть прочно закреплен в обрешетке.

Читайте также, какие вещи нельзя отправлять по Новой почте.

Также мы писали о нововведениях от перевозчика.

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