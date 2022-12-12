Многие об этом не знают. Какие вещи требуют дополнительной упаковки на Новой почте

При отправке товаров Новой почтой следует учитывать, что некоторые вещи вам нужно будет упаковать дополнительно, вероятно, доплатив определенную сумму в отделении.
Какие вещи нельзя просто свернуть в пакетик – читайте ниже в материале Styler.
Важно отметить, что к обрешетке есть также четкие требования. Оно должно быть без сломанных выступающих досок, толщина рельсов – не менее 2-4 см, груз должен быть прочно закреплен в обрешетке.
Читайте также, какие вещи нельзя отправлять по Новой почте.
Также мы писали о нововведениях от перевозчика.