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А ви знали? Чому насправді коти "вібрують", коли мурчать

Коти-муркотуни подобаються багатьом (фото: Freepik)
Автор: Ірина Костенко

Поведінка котів не завжди може бути зрозумілою для людини, хоча деякі їхні риси - загальні й зустрічаються у більшості особин. Наприклад, чи знаєте ви, чому ці пухнасті створіння "вібрують", коли муркотять?

РБК-Україна (проект Styler) спробувало розібратися в цьому питанні й розповідає, що відомо про причини та механізми такої котячої поведінки.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Science Alert, 24Petwatch, New Scientist.

Коли коти муркотять

На думку дослідників, коти та кішки можуть муркотіти за різних обставин:

  • щоб висловити задоволення та вдячність - коли їх гладять, пестять і балують
  • щоб привернути до себе увагу - пофліртувати й позагравати
  • щоб поспілкуватися 
  • щоб зняти стрес - якщо тварини відчувають тривогу (наприклад після бійки або під час пологів)
  • щоб вилікуватися та вилікувати - частота мурчання котів становить 25-150 Гц (саме такі частоти звукових хвиль застосовують у сучасній фізіотерапії для лікування та відновлення)
  • щоб повідомити, що захворіли - якщо тварина муркоче без упину це має насторожити, адже може бути ознакою недугу

В цілому ветеринари радять звертати увагу на характер муркотіння пухнастика за різних обставин і звертатися до спеціалістів, якщо характер звуків або вібрацій змінився та викликає занепокоєння.

Коти - прекрасні створіння (ілюстративне фото: pixabay.com)

Чому коти мурчать і як "вібрують"

Чому коти муркочуть і "вібрують" при цьому - питання непросте. В цілому більшість учених схиляються до думки, що муркотіння котів спричиняють м'язи, розташовані всередині гортані.

Під час руху вони розширюють і стискають голосову щілину - частину гортані навколо голосових зв'язок. З огляду на цю версію щоразу, коли кіт (або кішка) вдихає та видихає, повітря буквально "вібрує" і створює процес муркотіння.

Водночас у декого така теорія викликає сумнів, оскільки на 100% наука поки що не може пояснити - що саме викликає мурчання.

Інша версія щодо муркотіння котів

Наприкінці 2023 року група науковців під керівництвом Крістіана Гербста з Віденського університету провела дослідження ймовірної причини характерного котам муркотіння.

Вони визначили, що така поведінка пухнастиків може бути автоматичним процесом - пасивною аеродинамічною поведінкою, що має продовження після отримання початкового сигналу від мозку.

Муркотіння котів є справжньою загадкою (ілюстративне фото: pixabay.com)

У межах експерименту науковці видалили гортань (де розташовані голосові зв'язки) у восьми померлих котів. Коли ці зв'язки стиснули й проштовхнули через них тепле зволожене повітря, вони "видали" звук муркотіння у діапазоні 25-30 Гц - завдяки самостійним коливання голосових складок.

Фактично цей процес відбувався без будь-яких скорочень м'язів чи нейронної інформації.

"Ці низькочастотні вібрації голосових складок включають особливий режим голосу з надзвичайно довгим закритим коефіцієнтом, який нагадує штробас у людей", - пояснили дослідники.

Варто зазначити, що штробас є типом фонації, коли голосові зв'язки вібрують, але фактично не напружуються (тоді створюється низький, хрипкий звук).

У тварин, на думку вчених, все може працювати подібним чином - волокна колагену та еластину в сполучних тканинах голосових зв'язок "гасять" високі частоти їхніх звуків.

Водночас досліджувати скорочення м'язів у живих котів - набагато складніше, тому остаточна причина муркотіння досі залишається загадкою.

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