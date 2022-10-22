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А ви знали? Чим відрізняються коричневі яйця від білих

Фото: Чим відрізняються яйця білого та коричневого кольору (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

Яйця – це дуже корисний та цінний продукт. Проте нерідко можна помітити різницю у кольорі шкаралупи: є білі яйця, а є коричневі.

Так у чому різниця між цими двома видами, розповіли у виданні Sante Plus.

Чим відрізняються коричневі яйця від білих?

Багато людей віддають перевагу білим або коричневим яйцям. З іншого боку, мало хто з них знає причину такої різниці у кольорах.

Насправді відповідь досить проста – це залежить від породи курей. Одні несуть коричневі яйця, інші – бежеві, іноді навіть блакитні чи рожеві.

До речі, кури з коричневим пір'ям несуть коричневі яйця. Проте, зверніть увагу, що є також коричневі кури, у яких пір'я трохи червоне і вони можуть нести трохи жовтуваті яйця.

Чи є смакові різницю між яйцями?

Сьогодні між цими яйцями немає різниці, крім кольору шкаралупи.

За харчовою цінністю ці яйця практично нічим не відрізняються один від одного. Якщо курячий корм не був попередньо збагачений іншими матеріалами, всі вони містять однакову кількість омега-3.

Чому коричневі яйця трохи дорожчі за білі?

Справді, невелика різниця в ціні між двома яйцями збиває з пантелику. Коричневі кури трохи більше за розміром, ніж білі, і явно потребують більшої кількості поживних речовин. Таким чином, додаткові витрати на вирощування курей пояснюють різницю у ціні на яйця.

Як ми раніше писали, в Україні вартість яєць злетіла до неба. Чому злетіли ціни?

Читайте також, чому подорожчали яйця у Харкові і що буде з цінами далі.

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