Прямо на полігоні. Капітан побив воїна-добровольця, який тільки-но повернувся з фронту: моторошні деталі

До Львівського військового шпиталю доправили бійця Назара Матвіїшина, який буквально кілька днів тому повернувся з фронту. Діагноз на час поступлення - гострий апендицит, але лікарі під час обстеження виявили, що у хлопця сильно пошкоджені внутрішні органи.

Як повідомила сестра бійця на своїй сторінці у Facebook , Назара по-звірячому побив капітан на полігоні у Львівській області.

Назар пішов на війну добровольцем

30-річний військовослужбовець Державної прикордонної служби Назар Матвіїшин пішов на фронт добровольцем на початку повномасштабного вторгнення.

Він виконував завдання у гарячих точках та буквально напередодні побиття повернувся до Львівської області разом зі своїм підрозділом. Тимчасово їх передислокували на полігон у Сокалі.

Що сталося на полігоні

За словами сестри військового, Марти Матвіїшин, капітан накинувся на Назара під час конфлікту, коли той вийшов із намету до туалету.

"Сьогодні мій брат, солдат Матвіїшин Назар, ледь не загинув. Але сталося це не в гарячих точках, а на ротації (на яку він приїхав кілька днів тому). Мого брата побив його капітан, Зозульчак Іван. За словами брата, це не одиничний випадок, а побиття відбувається на постійній основі "для профілактики", - написала Марта.

Фото: facebook.com/Марта Матвіїшин

Назара доправили до Львівського військового шпиталю з попереднім діагнозом - гострий апендицит. Але під час операції лікарі виявили сильні ушкодження внутрішніх органів. А наступного дня у хлопця стався внутрішній крововилив через розрив печінки.

Лікарі написали у результатах, що у військового тупа травма черевної порожнини, закритий розрив печінки, травми тонкого та товстого кишечника.

Рідні Назара вже звернулися до відповідних органів та написали заяву за фактом побиття.

Фото: facebook.com/Марта Матвіїшин

Потерпілому почали загрожувати

Як повідомила Марта у коментарі для Zaxid.net, братові вже почали дзвонити з різних номерів та погрожувати.

"Брат мені вже розповідає, що йому дзвонять із різних номерів, у тому числі капітан Зозульчак та його друзі, кажуть, нехай сестра забере заяву. Але я задню не дам. Сьогодні постраждав мій брат, а завтра буде хтось інший", - каже дівчина.

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону повідомили, що за фактом побиття солдата відкрили кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація – за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Наразі справою займається ДБР, проводять невідкладні слідчі дії на території військової частини, опитують свідків та потерпілого. Винному загрожує до 12 років позбавлення волі.