"Знаете кто я? Это мой район, меня все знают!" В Ужгороде пьяный военком жестоко избил женщину

В Ужгороде старший офицер Закарпатского ОВК жестоко избил женщину, которая была с мужем-военным. Это произошло 25 июня на остановке улица Котляревского в 15.25.

Детали скандала в Ужгороде

Татьяна сообщила, что в этот день она со своим мужем офицером ВСУ Голюком Евгением зашли в магазин ABC, чтобы купить кофе и воды. Но на кассе к ним "прицепился пьяный мужик в гражданском".

"Его первые слова были к моему мужу: "Ты воевал или с….ся (убежал)?". Женя спокойно ответил, что воевал. Ответ мужика не удовлетворил и он продолжил на повышенных тонах спрашивать: "А где? А как? А зачем поехал на ноль? А что сейчас не там?". Мой муж спокойно отметил, что служит в 15-м горно-штурмовом батальоне, после обороны Соледара признан ограниченно пригодным", - рассказала Новак.

Это очень разозлило пьяного мужчину.

"Вы не местные и это сразу видно, зачем вы приехали, а вы знаете, кто я, а я майор, это мой район, меня все знают", - сказал неадекват.

После этого организатор дебоша - Константин еще больше разозлился и начал толкать мужа и жену. Продавец в магазине пыталась его успокоить словами, но он не унимался. Татьяна попросила вызвать полицию и они с мужем вышли на улицу, так как не хотели скандала.

"Мы вышли из магазина, отошли на остановку и собирались звонить на 102. Когда мой муж уже держал телефон у уха, Костя (он же майор Константин Вари) тоже появился на остановке, бросился на моего мужа с кулаками, но почему-то передумал, резко сменил траекторию, подбежал ко мне (я стояла на пару метров сзади от мужа) и ударил меня в челюсть. Да, женщину. Да, кулаком. Я упала, тогда он склонился надо мной и нанес еще один удар кулаком в левый висок. Все было быстро и неожиданно, мой муж не успел вмешаться, а Вари удрал", - сообщила пострадавшая.

Женщину в Ужгороде избил военный (фото: facebook.com/tatyana.novak.94)

Делом занялась полиция

Татьяна сразу же позвонила в 102. Пока ждали полицию, начали сходиться люди. Они рассказали, что Костя не первый раз нападает на людей, в частности, женщин, но местные жители его боятся и заявления не подают.

Дождаться полиции и дать показания тоже желающих не нашлось. Впоследствии приехала полиция, скорая и ВСП.

Вари Константина нашли в его собственной квартире, задержали, "задули" на алкоголь, результат показал 2.04 промилле. "Скорая" констатировала у Татьяны ушиб челюсти. На месте она написала заявление. Открыто уголовное производство по статье 125 ч.1 (преднамеренное легкое телесное повреждение).

Татьяна обратилась в полицию (фото: facebook.com/tatyana.novak.94)

Вечером того же дня в травмпункте Ужгородской городской больницы у нее зафиксировали "ушиб мягких тканей головы, ушиб нижней челюсти". На следующее утро, в понедельник, она с мужем поехала в Ужгородский отдел полиции ГУНП в Закарпатской области.

Пока Татьяна с мужем ехала в такси, ей позвонили из Закарпатского ОИК и попросили встретиться, чтобы обсудить инцидент и урегулировать все мирно. Она отказалась.

Как оказалось, в полиции за три дня дело не сдвинулось с места.

"В течение недели дознаватель не ответил конкретно на мои вопросы по делу. Я не знаю, изъяли ли из магазина камеры, были ли опрошены свидетели (как минимум продавщица), был ли протокол задержания с доказательствами, что Вари был в состоянии алкогольного опьянения. У меня нет связей, у меня нет денег на адвоката. Единственные варианты для меня - это публичность, ваша поддержка и бесплатная помощь юристов", - резюмировала пострадавшая женщина.

Подозреваемый Константин Вари (фото: facebook.com/tatyana.novak.94)