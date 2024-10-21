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Ви злякалися і вас трусить? Три лайфхаки від гострого стресу

Фото: Як допомогти собі під час стресу (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Як екстрено допомогти собі, якщо трапилася панічна атака, підвищився від стресу
тиск, ви злякалися і вас трусить?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на лікаря-дієтолога Ольгу Малліані в Instagram.

Три поради для подолання стресу

1. Дихання за методом "4-7-8"

Цей метод активізує парасимпатичну нервову систему, сприяє розслабленню й уповільненню серцебиття. Ось як його виконувати:

Вдихайте через ніс на 4 рахунки. Спокійно і повільно вдихайте повітря через ніс, рахуючи до чотирьох. При цьому зосередьтеся на тому, щоб повітря заповнювало нижню частину легенів, ніби дихаючи "животом".

Затримайте дихання на 7 секунд. Тримайте повітря в легенях, рахуючи до семи. Це допомагає уповільнити дихання і заспокоїти нервову систему.

Видихайте через рот. Повільно видихайте повітря через рот, створюючи м'який звук "шшшш", поки рахуєте до восьми. Видих має бути плавним і тривалим, що допомагає зняти напругу.

Цей метод миттєво зменшує відчуття тривоги та стресу, допомагає стабілізувати пульс та активізувати процеси релаксації в організмі.

2. Одночасно потріть мочки вух

Мочки вух містять акупунктурні точки, які під час стимуляції активують блукаючий нерв і викликають релаксацію. Масаж цих точок сприяє зниженню рівня кортизолу, поліпшенню роботи серця і зниженню почуття тривожності.

3. Тримайте поряд ефірну олію масла жасмину

Ефірна олія жасмину має сильні заспокійливі та антистресові властивості, завдяки своєму впливу на нервову систему.

 

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