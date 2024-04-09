Ви забуваєте ім'я нової людини після знайомства? Лікар дав дуже просте пояснення

Ви познайомилися з новою людиною і буквально за півгодини з вашої голови вивітрилося її ім'я. Це дуже неприємний ефект й люди, з якими регулярно стається така ситуація, переживають з цього приводу. Але не варто, бо це абсолютно нормальний процес.

Чому ми забуваємо ім'я людини, з якою тільки познайомилися і коли дійсно варто переживати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення лікаря Юрія Габорця в Instagram.

Чому ми забуваємо ім'я нової людини

За словами експерта, нічого страшного у тому, що ви забуваєте ім'я людини після знайомства, немає. І це пов'язано з деякими функціями мозку.

Коли ви тільки познайомилися з іншою людиною, ваш мозок ще не встиг створити асоціативний ряд з нею. Мозок відфільтровує масу інформації на автоматі, шукає, де небезпека і тримає в голові те, що допомагає йому виживати.

Якщо новий знайомий почне щось про себе розказувати, то мозок зробить з ним асоціацію. І вночі, коли ви будете спати, помістіть цю інформацію в довгострокову пам'ять.

Лікар радить при знайомстві про себе кілька разів повторити ім'я людини. А також зв'язати нового знайомого з групою людей, яких так само звати, або у якій компанії ви познайомилися, при яких подіях.

Коли варто переживати через забудькуватість

Юрій Габорець зауважив, що якщо ви почали забувати імена своїх старих знайомих, друзів, забуваєте назви речей і при цьому вам вже понад 40 років, то варто пройти обстеження.

Такий симптом може сигналізувати про початок хвороби Альцгеймера чи хвороби Паркінсона. Варто проконсультуватися у невролога.

"Обов'язково в будь-якому віці потрібно тренувати мозок, як м'яз - новими навичками, розв'язувати головоломки та кросворди. Також важлива рухова активність на свіжому повітрі. Не сидіть вечорами у серіалах, зателефонуйте дітям, не чекайте, поки вони надумають. Спілкуйтеся з друзями юності й будете завжди почуватися молодими", - радить лікар.