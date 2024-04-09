Вы забываете имя нового человека после знакомства? Врач дал очень простое объяснение

Вы познакомились с новым человеком, и буквально через полчаса из вашей головы выветрилось его имя. Это очень неприятный эффект и люди, с которыми регулярно происходит такая ситуация, переживают на этот счет. Но не стоит, потому что это абсолютно нормальный процесс.

Почему мы забываем имя человека, с которым только познакомились и когда действительно стоит переживать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение врача Юрия Габорца в Instagram.

Почему мы забываем имя нового человека

По словам эксперта, ничего страшного в том, что вы забываете имя человека после знакомства, нет. И это связано с некоторыми функциями мозга.

Когда вы только познакомились с другим человеком, ваш мозг еще не успел создать ассоциативный ряд с ним. Мозг отфильтровывает массу информации на автомате, ищет, где опасность и держит в уме то, что помогает ему выживать.

Если новый знакомый начнет что-нибудь о себе рассказывать, то мозг сделает с ним ассоциацию. И ночью, когда вы будете спать, поместит эту информацию в долговременную память.

Врач советует при знакомстве о себе несколько раз повторить имя человека. А также связать нового знакомого с группой людей, которых так же зовут, или в какой компании вы познакомились, при каких событиях.

Когда стоит переживать из-за забывчивости

Юрий Габорец отметил, что если вы начали забывать имена своих старых знакомых, друзей, забываете названия вещей и при этом вам уже более 40 лет, то стоит пройти обследование.

Такой симптом может сигнализировать о начале болезни Альцгеймера или Паркинсона. Следует проконсультироваться у невролога.

"Обязательно в любом возрасте нужно тренировать мозг, как мышцу – новыми навыками, решать головоломки и кроссворды. Также важна двигательная активность на свежем воздухе. Не сидите по вечерам в сериалах, позвоните детям, не ждите, пока они надумают. Общайтесь с друзьями юности и будете всегда чувствовать себя молодыми", - советует врач.