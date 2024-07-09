Ви б її ніколи не впізнали: який зараз вигляд має Бейбі з "Брудних танців" (фото)

Як "Брудні танці" зробили з Дженніфер зірку

Так, свого часу картина стала культовим феноменом у Голлівуді.

Грей разом з її партнером по фільму Патріком Суейзі були номіновані на найкращу чоловічу роль і найкращу жіночу.

Суейзі поступився Робіну Вільямсу за роль у фільмі "Доброго ранку, В'єтнам", а Грей програла Шер за роль у фільмі "Місячний удар". Проте "Брудні танці" були номіновані на "Золотий глобус" і "Оскар".

Дженніфер Грей і Патрік Суейзі (фото: кадр з фільму "Брудні танці")

Дженніфер здобула світову популярність і безліч пропозицій від найкращих режисерів Голлівуду, всі пророкували їй запаморочливу кар'єру, але вона не встигла цим скористатися.

У той час красуня зустрічалася з актором Метью Бродеріком.

Вони познайомилися у 1986 році під час зйомок фільму "Вихідний день Ферріса Б'юллера".

Страшна автомобільна аварія

Пара вирушила у відпустку до Ірландії на автомобілі Метью. Актор втратив керування і виїхав на зустрічну смугу, збивши на смерть жінку з дитиною і врізавшись у стовп.

Бродерік отримав безліч травм: переломи ребер і ніг, струс мозку і колапс легені. Дженніфер постраждала менше, але також провела майже місяць у лікарні.

Згодом наслідки аварії неодноразово позначалися на здоров'ї знаменитості. Пошкоджені внаслідок нещасного випадку зв'язки дегенерували, викликаючи в неї хронічний біль.

Невдала пластична операція

У 1989 році акторка вирішила змінити свою зовнішність, не підозрюючи, як це вплине на її кар'єру.

Вона перенесла дві операції з ринопластики: перша виявилася невдалою, і їй довелося повторно лягати під ніж.

Дженніфер Грей (фото: кадр з фільму "Брудні танці")

Грей розповідала, що її навіть друзі не впізнали з новим носом.

"Я завжди буду цією колись знаменитою актрисою, яку ніхто не впізнає... через пластику носа". До речі, вона якось в інтерв'ю розповідала, що після цього хотіла змінити і своє ім'я, щоб почати спочатку", - ділилася вона.

Повернення у велике кіно

На початку 90-х знаменитість почала зніматися в телевізійних картинах, поступово набираючи обертів, вона знову з'явилася у великому кіно.

У 2000-ті роки актриса стала рідше зніматися, зосередившись переважно на ролях у серіалах.

У 2010-му взяла участь у шоу "Танці з зірками". Незважаючи на травми, отримані в минулому, і стрес, Грей разом із партнером змогла здобути перемогу.

Дженніфер Грей (фото: instagram.com/jennifergrey)

Ба більше, вона була найдорослішою учасницею шоу. Під час конкурсу в акторки виявили ракове утворення на щитоподібній залозі, і Дженніфер довелося перенести операцію і пройти курс лікування.

Нині зірка знімається виключно в серіалах і бере участь у ток-шоу. У 2021 році, через 20 років шлюбу, вона розлучилася з чоловіком, але вони залишилися друзями. Цього року Грей виповнилося 64 роки.

Дженніфер Грей (фото: instagram.com/jennifergrey)