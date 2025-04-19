"Ви вже своє випили". Нарколог назвав дві ранні ознаки алкоголізму та що з ними робити

Дві ранні ознаки алкоголізму

Найперша ознака алкоголізму - це підвищення толерантності.

"Якщо ви раніше могли випити 100 грамів горілка, а зараз можете випити пляшку, і вам нормально. Це вже є не нормально. Тобто це підвищення толерантності, стійкості до алкоголю", - пояснює Скрипник.

Наступна ознака - постійні думки про алкоголь, якщо ви вранці прокинулися й думаєте, де знайти алкоголь, щоб розслабитись і відчути ту ейфорію.

"Є така, знаєте, цікава думка: коли вам більш як двоє людей кажуть, що у вас є проблеми з алкоголем, то подумайте", - наголошує лікар.

Що робити у випадку залежності

Євген Скрипник проводить паралель із лікуванням депресії. Якщо в цьому випадку пацієнтам не можна радити "взяти себе в руки", то лікування алкоголізму - це якраз сила волі та дисципліна насамперед.

"Якщо ви бачите, що дійсно вже є проблема з цим, то потрібно взагалі не вживати. Тобто не просто зменшити. Дуже багато людей, які мають залежність, тобто похмеляються. Це вже залежність. Ви своє вже випили й пити більше не можна", - каже експерт.

Навіть якщо ви зменшуєте дозу вживання алкоголю, він все одно потрапляє у ваш організм і лікування залежності ніяк не просувається.

Також намагайтеся знайти інше джерело приємних відчуттів і дофаміну, які вам дарує алкоголь. Спробуйте замінити його на щось краще. З цим також може допомогти нарколог чи психотерапевт, тож не нехтуйте зверненням до фахівців.

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