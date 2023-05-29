Ви всі знаєте. Ці три продукти допоможуть запобігти раку

У дослідженні вивчили 100 тисяч учасників, з'ясувалося, деякі продукти знижували виникнення раку.

Лікар Дебора Лі з Dr Fox Online Pharmacy рекомендує наступні продукти для боротьби із запаленням, а також для зниження ризику розвитку раку.

Які продукти є профілактикою раку

Чорниця

Ця ягода містить фітохімічні речовини, що мають сильну здатність інгібувати окисний стрес, відомі як антоціанідини. Чорниця може допомогти запобігти пошкодженню ДНК та утворенню аномальних ракових клітин.

"У лабораторних дослідженнях на тваринах було показано, що хімічні речовини чорниці руйнують клітини раку молочної залози та зменшують метастатичне поширення", - розповіла доктор Лі.

Лікар рекомендує з'їдати 140 г свіжих ягід на день, щоб отримати результат.

Жирна риба

Багата поліненасиченими жирними кислотами омега-3, жирна риба може допомогти інгібувати запальні цитокіни, які відіграють життєво важливу роль у запальному процесі.

"Дослідження показали, що високе споживання жирної риби пов'язане з нижчим ризиком раку молочної залози", - повідомив медик.

Пробіотики

Пробіотики, що містяться в таких продуктах, як кефір, темпе, місо, кимчі або хліб на заквасці, є живими бактеріями, необхідними для підтримки здоров'я кишечника.

Деякі види бактерій виробляють певні жирні кислоти з коротким ланцюгом, такі як бутират і пропіонат, які мають властивості придушувати рак.

Інші метаболіти бактерій можуть запускати опосередковану Т-клітинами імунну відповідь проти розвитку ракових клітин.

Щоб покращити здоров'я кишечника і збільшити споживання пробіотиків, лікар порадив включати деякі з перелічених вище продуктів як частину звичайного раціону.