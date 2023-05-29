Вы все их знаете. Эти три продукта могут предотвратить рак

От онкологических заболеваний не застрахован никто. Но их можно предупредить с помощью правильного питания и употребления продуктов с противораковыми свойствами.
Исследование, опубликованное в журнале PLOS One показало, что соблюдение противовоспалительной диеты может снизить риск смерти.
В исследовании изучили 100 тысяч участников, выяснилось, что некоторые продукты снижали возникновение рака.
Доктор Дебора Ли из Dr Fox Online Pharmacy рекомендует следующие продукты для борьбы с воспалением, а также для снижения риска развития рака.
Черника
Эта ягода содержит фитохимические вещества, обладающие сильной способностью ингибировать окислительный стресс, известные как антоцианидины. Черника может помочь предотвратить повреждение ДНК и образование аномальных раковых клеток.
"В лабораторных исследованиях на животных было показано, что химические вещества черники разрушают клетки рака молочной железы и уменьшают метастатическое распространение", - рассказала доктор Ли.
Врач рекомендует съедать 140 граммов свежих ягод в день, чтобы получить результат.
Жирная рыба
Богатая полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, жирная рыба может помочь ингибировать воспалительные цитокины, которые играют жизненно важную роль в воспалительном процессе.
"Исследования показали, что высокое потребление жирной рыбы связано с более низким риском рака молочной железы", - сообщил медик.
Пробиотики
Пробиотики, содержащиеся в таких продуктах, как кефир, темпе, мисо, кимчи или хлеб на закваске, представляют собой живые бактерии, необходимые для поддержания здоровья кишечника.
Некоторые виды бактерий производят определенные жирные кислоты с короткой цепью, такие как бутират и пропионат, которые обладают свойствами подавлять рак.
Другие метаболиты бактерий могут запускать опосредованный Т-клетками иммунный ответ против развития раковых клеток.
Чтобы улучшить здоровье кишечника и увеличить потребление пробиотиков, врач посоветовал включать некоторые из перечисленных выше продуктов как часть вашего обычного рациона.
Напомним, что эти два симптома при пробуждении могут сигнализировать о раке.