Ви впевнені, що робите це правильно? Ось як потрібно насправді білити дерева

Навесні однією з важливих робіт на дачних ділянках і в саду є упорядкування дерев. І в цю роботу входить побілка дерев, яка захищає їх від різних шкідників та захворювань. Але багато дачників проводять цю процедуру неправильно.

Як правильно білити дерева, щоб захист від шкідників спрацював – читайте нижче.

Навіщо треба білити дерева

Побілка дерев відбувається не для кращого зовнішнього вигляду, а виключно за потребою. Саме таким чином ми захищаємо дерева від усіляких шкідників.

Після зими разом з рослинами прокидаються також комахи, які починають активно шукати собі їжу. Вони можуть завдати шкоди деревам та поставити під загрозу весь майбутній урожай.

Багато дачників наносять вапно легкими мазками, які не досягають по висоті та одного метра. Але такий захист ваші дерева не врятує, а ваш час на побілку буде витрачено марно.

Як правильно білити дерева

Для того, щоб убезпечити дерево від впливу зовнішніх факторів, на кору дерева потрібно нанести захисний засіб по всій висоті штамба і половину нижнього скелетного ярусу гілок.

Тобто наносимо вапно на весь стовбур дерева до початку розгалуження перших гілок знизу. А потім – до половини нижніх гілок.

Висота покриття у кожного дерева може бути індивідуальною, і вона залежить тільки від того, де у дерева починається перший ярус гілок.

Тому одне дерево на вашій ділянці може бути вибілене до половини, а інше значно вище. Варто орієнтуватися не на зовнішній вигляд, а саме на захист вашого дерева.

Ось так виглядає правильна побілка дерев (фото:freepik.com)

Важливі нюанси про побілку дерев

Наносити вапно потрібно тільки в суху та ясну погоду. На вологий стовбур розчин наносити не можна.

Перед побілкою потрібно підготувати дерево і бажано це робити відразу після дощу, коли стовбур вологий. Зніміть стару кору, забруднені ділянки, мох. Інакше побілка не триматиметься весь сезон або захист стане менш ефективним.

Почистити дерево можна за допомогою звичайної кухонної губки. А ось металеві губки брати не варто – ви можете поранити дерево. Пройдіть легкими рухами по поверхні ствола, і вся непотрібна кора сама відвалиться. Видаліть усі утворення моху.

Дайте стовбуру повністю висохнути та наносьте спеціальний розчин для захисту дерева.