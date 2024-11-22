А ви вмієте відмовляти? Ось, як швидко навчитися казати "ні" та нікого не образити

Вміння вчасно сказати "ні" може зекономити людині купу часу, нервів та ресурсів. Але більшість людей, на жаль, не вміє відмовляти з різних причин: хтось не хоче образити, хтось не знає, як це зробити ввічливо.
Як навчитися відмовляти та казати "ні" так, щоб на вас не образилися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на поради ресурсу "Як ти".
Ми часто робимо вибір і інколи собі на шкоду, особливо, коли не наважуємося сказати "ні". І хоча розумом ми розуміємо, що мали б відмовитися, але є кілька нюансів:
І це нормально, бо навичка відмовляти розвивається з часом. Тому варто вчитися це робити з маленьких кроків - у комфортних ситуаціях. Наприклад, відмовити друзям у поході в кіно, якщо вам не хочеться йти на цей фільм чи у цей час. Це потрібно, аби ви поступово почали відчувати впевненість.
Щоб спростити рішення, можна поставити собі такі запитання:
Головні правили відмови такі:
Які фрази при відмові казати найкраще?
"Головне, що ви маєте знати про відмови - твого бажання щось не робити цілком достатньо, щоб сказати "ні" і не пояснювати, чому ти відмовляєш", - підкреслюють експерти.
Коли ви наважилися відмовити, пам'ятайте, що вам не варто відчувати провину за відмову. Бо "ні" іншій людині може означати "так" собі. А ваші потреби важливі.
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