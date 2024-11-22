UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

А ви вмієте відмовляти? Ось, як швидко навчитися казати "ні" та нікого не образити

Як легко навчитися казати "ні" і не боятися когось образити (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Вміння вчасно сказати "ні" може зекономити людині купу часу, нервів та ресурсів. Але більшість людей, на жаль, не вміє відмовляти з різних причин: хтось не хоче образити, хтось не знає, як це зробити ввічливо.

Як навчитися відмовляти та казати "ні" так, щоб на вас не образилися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на поради ресурсу "Як ти".

Ми часто робимо вибір і інколи собі на шкоду, особливо, коли не наважуємося сказати "ні". І хоча розумом ми розуміємо, що мали б відмовитися, але є кілька нюансів:

  • Треба знати, коли, кому й у чому відмовити
  • Знати, як ввічливо це зробити
  • Впоратися з хвилюванням про те, що відмова може образити інших

І це нормально, бо навичка відмовляти розвивається з часом. Тому варто вчитися це робити з маленьких кроків - у комфортних ситуаціях. Наприклад, відмовити друзям у поході в кіно, якщо вам не хочеться йти на цей фільм чи у цей час. Це потрібно, аби ви поступово почали відчувати впевненість.

Щоб спростити рішення, можна поставити собі такі запитання:

  • Чи є у мене час, сили та гроші для цього зараз?
  • Чи це відповідає моїм цінностям?
  • Я справді цього хочу?
  • Я погоджуюся, тому що насправді боюся наслідків моєї відмови?

Головні правили відмови такі:

  • Старайтеся казати "ні" чітко, без різноманітних слів "подивимося", "ну можливо" - не давайте зайву надію.
  • Висловлюйте подяку за пропозицію (якщо ви вдячність дійсно відчуваєте)
  • Якщо хочете, пояснюйте, чому ви відмовляєте
  • Можете запропонувати альтернативу або інший спосіб розв'язування питання

Які фрази при відмові казати найкраще?

  • Дякую, але ні (Це не для мене)
  • Дякую за пропозицію, але я зараз не можу
  • Я не можу допомогти вам з цим. Але якщо хочете, можу порадити, до кого звернутися
  • Мені шкода, але я не маю на це часу

"Головне, що ви маєте знати про відмови - твого бажання щось не робити цілком достатньо, щоб сказати "ні" і не пояснювати, чому ти відмовляєш", - підкреслюють експерти.

Коли ви наважилися відмовити, пам'ятайте, що вам не варто відчувати провину за відмову. Бо "ні" іншій людині може означати "так" собі. А ваші потреби важливі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОсобистістьХарактер людини