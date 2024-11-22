А вы умеете отказывать? Вот, как быстро научиться говорить "нет" и никого не обидеть

Мы часто делаем выбор и иногда себе во вред, особенно, когда не решаемся сказать "нет". И хотя разумом мы понимаем, что должны отказаться, но есть несколько нюансов:

Надо знать, когда, кому и в чем отказать

Знать, как вежливо это сделать

Справиться с волнением о том, что отказ может оскорбить других

И это нормально, потому что навык отказывать развивается со временем. Поэтому стоит учиться это делать с маленьких шагов - в комфортных ситуациях. К примеру, отказать друзьям в походе в кино, если вам не хочется идти на этот фильм или в это время. Это нужно, чтобы вы постепенно начали чувствовать уверенность.

Чтобы упростить решение, можно задать себе следующие вопросы:

Есть ли у меня время, силы и деньги для этого сейчас?

Соответствует ли это моим ценностям?

Я действительно этого хочу?

Я соглашаюсь, потому что на самом деле боюсь последствий моего отказа?

Главные правила отказа такие:

Старайтесь говорить "нет" четко, без всяких слов "посмотрим", "ну возможно" - не давайте лишнюю надежду.

Выражайте благодарность за предложение (если вы благодарность действительно чувствуете)

Если хотите, объясняйте, почему вы отказываете

Можете предложить альтернативу или другой способ решения вопроса

Какие фразы при отказе использовать лучше всего?

Спасибо, но нет (Это не для меня)

Спасибо за предложение, но я сейчас не могу

Я не могу помочь вам с этим. Но если хотите, могу посоветовать, к кому обратиться

Мне жаль, но я не имею на это времени

"Главное, что вы должны знать об отказах - твоего желания что-то не делать вполне достаточно, чтобы сказать "нет" и не объяснять, почему ты отказываешь", - подчеркивают эксперты.

Когда вы отважились отказать, помните, что вам не стоит чувствовать вину за отказ. Ибо "нет" другому человеку может означать "да" себе. А ваши потребности важны.