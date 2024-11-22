А вы умеете отказывать? Вот, как быстро научиться говорить "нет" и никого не обидеть

Умение вовремя сказать "нет" может сэкономить человеку кучу времени, нервов и ресурсов. Но большинство людей, к сожалению, не умеют отказывать по разным причинам: кто-то не хочет обидеть, кто-то не знает, как это сделать вежливо.
Как научиться отказывать и говорить "нет" так, чтобы на вас не обиделись, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на советы ресурса "Як ти".
Мы часто делаем выбор и иногда себе во вред, особенно, когда не решаемся сказать "нет". И хотя разумом мы понимаем, что должны отказаться, но есть несколько нюансов:
И это нормально, потому что навык отказывать развивается со временем. Поэтому стоит учиться это делать с маленьких шагов - в комфортных ситуациях. К примеру, отказать друзьям в походе в кино, если вам не хочется идти на этот фильм или в это время. Это нужно, чтобы вы постепенно начали чувствовать уверенность.
Чтобы упростить решение, можно задать себе следующие вопросы:
Главные правила отказа такие:
Какие фразы при отказе использовать лучше всего?
"Главное, что вы должны знать об отказах - твоего желания что-то не делать вполне достаточно, чтобы сказать "нет" и не объяснять, почему ты отказываешь", - подчеркивают эксперты.
Когда вы отважились отказать, помните, что вам не стоит чувствовать вину за отказ. Ибо "нет" другому человеку может означать "да" себе. А ваши потребности важны.
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