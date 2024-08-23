Ви точно цього не знали: 6 фактів про їжу, які назавжди змінять спосіб харчування

Навколо продуктів харчування є багато міфів, в які не варто вірити. Зокрема, не варто вірити різноманітній рекламі та написах на коробках від їжі. Нутриціолог назвала правдиві факти, які можуть навіть здивувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку нутриціолога Ольги Дорош.

Непереносність і алергія на білок молока - це різні речі

За словами експерта, непереносимість і алергія на білок коров’ячого молока - це різні речі.

Тому ви можете насолоджуватись безлактозними молоком, йогуртом чи сирами або ж попросити лікаря виписати спеціальний фермент для розщеплення молочного цукру лактози.

Молочні продукти хороше джерело білка, кальцію, тому безпричинно не варто від нього відмовлятись.

Риба дорого коштує

Таке часто можна почути від людей, які намагаються правильно харчуватись. Однак це зовсім не так.

Існує багато видів риби, які підійдуть на різний гаманець. Варто обирати бюджетніші варіанти, вони нічим не гірші по нутрітивній цінності.

Що варто знати про картоплю

Картопля, особливо, якщо їсти її зі шкіркою та в сезон чудове джерело складних вуглеводів, калію для серця, резистентного крохмалю, який слугує кормом для наших кишкових мікробів і може посприяти нормалізації цукру й холестерину крові.

Чай з медом та малиною не лікує застуду

Однак, допомагає поповнити баланс рідини. В принципі можна пити, головне не перепити з цими чаями доданого цукру.

Вітаміну С там буде малим через вплив кип’ятку. А от свіжозаморожена чи зібрана малина й інші ягоди, сира зелень та болгарський перець, квашена капуста, ківі та цитрусові є хорошими джерелами вітаміну С.

Соняшникову олію може бути в раціоні

Нутриціолог розповіла, що і сиродавлена і рафінована абсолютно нормальна олія. Питання в тому, які ще є типи продуктів-жирів в раціоні.

Все тому, що соняшникова олія багата на омега-6 жирні кислоти, додайте оливкову (омега-9) та рибу (омега-3) двічі на тиждень та горіхи й насіння в раціон.

Картопля та макарони не захищають від зайвої ваги

Існує думка, що картопля, банани, макарони, хліб та виноград не захищають від зайвої ваги.

Все тому, що такі продукти місять в собі корисні вуглеводи, різні типи харчових волокон, вітаміни та мінерали. До того ж вони чудово насичують організм вітамінами.

Варто знати, що вага набирається від надлишку калорій в раціоні, а не від того, що з’їли банан після 16 години.