Вы точно этого не знали: 6 фактов о еде, которые навсегда изменят способ питания

Вокруг продуктов питания много мифов, в которые не стоит верить. В частности, не стоит верить разнообразной рекламе и надписям на коробках от еды. Нутрициолог назвала правдивые факты, которые могут даже удивить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу нутрициолога Ольги Дорош.

Непереносимость и аллергия на белок молока - это разные вещи

По словам эксперта, непереносимость и аллергия на белок коровьего молока - это разные вещи.

Поэтому вы можете наслаждаться безлактозным молоком, йогуртом или сырами или попросить врача выписать специальный фермент для расщепления молочного сахара лактозы.

Молочные продукты хороший источник белка, кальция, поэтому не следует от него отказываться.

Рыба дорого стоит

Такое часто можно услышать от людей, пытающихся правильно питаться. Однако это совсем не так.

Существует много видов рыбы, которые подойдут на разный кошелек. Следует выбирать более бюджетные варианты, они ничем не хуже по нутритивной ценности.

Что нужно знать о картофеле

Картофель, особенно если есть его с кожурой и в сезон прекрасный источник сложных углеводов, калия для сердца, резистентного крахмала, который служит кормом для наших кишечных микробов и может способствовать нормализации сахара и холестерина крови.

Чай с медом и малиной не лечит простуду

Однако помогает пополнить баланс жидкости. В принципе можно пить, главное не перепить с этими чаями добавленного сахара.

Витамина С там будет малым из-за влияния кипятка. А вот свежезамороженная или собранная малина и другие ягоды, сырая зелень и болгарский перец, квашеная капуста, киви и цитрусовые являются хорошими источниками витамина С.

Подсолнечное масло может быть в рационе

Нутрициолог рассказала, что и сиродавленое и рафинированное абсолютно нормальное масло. Вопрос в том, какие еще есть типы продуктов-жиров в рационе.

Все потому, что подсолнечное масло богато омега-6 жирными кислотами, добавьте оливковую (омега-9) и рыбу (омега-3) дважды в неделю и орехи и семена в рацион.

Картофель и макароны не защищают от лишнего веса

Есть мнение, что картофель, бананы, макароны, хлеб и виноград не защищают от лишнего веса.

Все потому, что такие продукты содержат полезные углеводы, различные типы пищевых волокон, витамины и минералы. К тому же они отлично насыщают организм витаминами.

Следует знать, что вес набирается от избытка калорий в рационе, а не от того, что съели банан после 16 часов.