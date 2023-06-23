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А ви точно правильно говорите? Складні випадки імен по батькові в українській мові

Як правильно говорити українською (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

В утворенні імен по батькові українською мовою часто допускаються помилки. Проте в дійсності все дуже просто, якщо знати прості правила, і, куди ж без них, запам'ятати винятки.

За якими правилами утворюються патроніми - інша назва імен по батькові, і які випадки вважаються складними - дізнайтеся в матеріалі Styler далі.

Загальне правила утворення імен по батькові

Чоловічі утворюються способом додавання суфікса -ович, а жіночі - суфікса -івна. Якщо ім'я закінчується на "й", тоді в жіночому патронімі буде суфікс -ївна.

Тобто правильно буде не Андрієвич, а Андрійович, не Андрієвна, а Андріївна.

Василь - Васильович, Василівна, Кирило - Кирилович, Кирілівна, Ян - Янович, Янівна, Микита - Микитович, Микитівна і так далі.

Але є винятки, зміни, а в деяких іменах по батькові є паралельні варіанти вживання. Про них - далі.

Ігоревич, Ігорович чи Ігорьович?

Перший варіант відкидаємо одразу, адже суфікса -евич в українських патронімах бути не може.

Другий варіант - Ігорович - був прийнятним до 2019-го року. Але після затвердження змін до правопису правильно писати і говорити Ігорьович.

Так само змінилося і написання патроніма Лазарович. Тепер правильно - Лазарьович.

Це пов'язано з тим, що колись в кінці цих власних імен був м'який знак. Він зі слів зник, проте іменники залишилися в м'якій групі (так само як і Василь, Ігор і Лазар - належать до однієї групи). Тому і патронім вони утворюють однаково: Васильович, Ігорьович.

Інші складні випадки і винятки

За іншими принципами утворюються такі імена по батькові:

  • Григорій - Григорович, Григорівна
  • Ілля - Ілліч, Іллівна
  • Кузьма - Кузьмич (або Кузьмович), Кузьмівна
  • Лука - Лукич, Луківна
  • Микола - Миколайович (або Миколович), Миколаївна (або Миколівна)
  • Хома - Хомич (або Хомович), Хомівна
  • Яків - Якович, Яківна (тут у чоловічому патронімі - закон чергування "і" та "о")
  • Антін - Антонович, Антонівна (так само - чергування)
  • Федір - Федорович, Федорівна (теж чергування "і" та "о")

Як бачите, ці правила нескладно запам'ятати, щоб не допускати надалі помилок.

Також дізнайтеся про найкращі додатки, які допоможуть перейти на українську мову.

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