А ви точно правильно говорите? Складні випадки імен по батькові в українській мові

В утворенні імен по батькові українською мовою часто допускаються помилки. Проте в дійсності все дуже просто, якщо знати прості правила, і, куди ж без них, запам'ятати винятки.
За якими правилами утворюються патроніми - інша назва імен по батькові, і які випадки вважаються складними - дізнайтеся в матеріалі Styler далі.
Чоловічі утворюються способом додавання суфікса -ович, а жіночі - суфікса -івна. Якщо ім'я закінчується на "й", тоді в жіночому патронімі буде суфікс -ївна.
Тобто правильно буде не Андрієвич, а Андрійович, не Андрієвна, а Андріївна.
Василь - Васильович, Василівна, Кирило - Кирилович, Кирілівна, Ян - Янович, Янівна, Микита - Микитович, Микитівна і так далі.
Але є винятки, зміни, а в деяких іменах по батькові є паралельні варіанти вживання. Про них - далі.
Перший варіант відкидаємо одразу, адже суфікса -евич в українських патронімах бути не може.
Другий варіант - Ігорович - був прийнятним до 2019-го року. Але після затвердження змін до правопису правильно писати і говорити Ігорьович.
Так само змінилося і написання патроніма Лазарович. Тепер правильно - Лазарьович.
Це пов'язано з тим, що колись в кінці цих власних імен був м'який знак. Він зі слів зник, проте іменники залишилися в м'якій групі (так само як і Василь, Ігор і Лазар - належать до однієї групи). Тому і патронім вони утворюють однаково: Васильович, Ігорьович.
За іншими принципами утворюються такі імена по батькові:
Як бачите, ці правила нескладно запам'ятати, щоб не допускати надалі помилок.
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