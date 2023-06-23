А вы точно правильно говорите? Сложные случаи образования отчеств в украинском языке

В образовании отчеств на украинском языке часто допускаются ошибки. Однако в действительности все очень просто, если знать простые правила, и, куда без них, запомнить исключения.
По каким правилам образуются патронимы - другое название отчеств, и какие случаи считаются сложными - узнайте в материале Styler далее.
Мужские образуются способом добавления суффикса -ович, а женские - суффикса -івна. Если имя заканчивается на "й", тогда в женском патрониме будет суффикс -ївна.
То есть правильно будет не Андрієвич, а Андрійович, не Андрієвна, а Андріївна.
Василь - Васильович, Василівна, Кирило - Кирилович, Кирілівна, Ян - Янович, Янівна, Микита - Микитович, Микитівна и так далее.
Но есть исключения, изменения, а в некоторых отчествах - параллельные варианты употребления. О них - дальше.
Первый вариант отбрасываем сразу, ведь суффикса -евич в украинских патронимах быть не может.
Второй вариант - Ігорович - был приемлем до 2019-го года. Но после утверждения изменений в правописании правильно писать и говорить Ігорьович.
Так же изменилось и написание патронима Лазарович. Теперь правильно - Лазарьович.
Это связано с тем, что когда-то в конце этих имен был мягкий знак. Он со слов исчез, однако существительные остались в мягкой группе (равно как и Василь, Ігор и Лазар - принадлежат к одной группе). Потому и патроним они образуют одинаково: Васильович, Ігорьович.
По другим принципам образуются следующие отчества:
Как видите, эти правила несложно запомнить, чтобы не допускать в дальнейшем ошибок.
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