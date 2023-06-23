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А вы точно правильно говорите? Сложные случаи образования отчеств в украинском языке

Как правильно говорить по-украински (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

В образовании отчеств на украинском языке часто допускаются ошибки. Однако в действительности все очень просто, если знать простые правила, и, куда без них, запомнить исключения.

По каким правилам образуются патронимы - другое название отчеств, и какие случаи считаются сложными - узнайте в материале Styler далее.

Общие правила образования отчеств

Мужские образуются способом добавления суффикса -ович, а женские - суффикса -івна. Если имя заканчивается на "й", тогда в женском патрониме будет суффикс -ївна.

То есть правильно будет не Андрієвич, а Андрійович, не Андрієвна, а Андріївна.

Василь - Васильович, Василівна, Кирило - Кирилович, Кирілівна, Ян - Янович, Янівна, Микита - Микитович, Микитівна и так далее.

Но есть исключения, изменения, а в некоторых отчествах - параллельные варианты употребления. О них - дальше.

Ігоревич, Ігорович чи Ігорьович?

Первый вариант отбрасываем сразу, ведь суффикса -евич в украинских патронимах быть не может.

Второй вариант - Ігорович - был приемлем до 2019-го года. Но после утверждения изменений в правописании правильно писать и говорить Ігорьович.

Так же изменилось и написание патронима Лазарович. Теперь правильно - Лазарьович.

Это связано с тем, что когда-то в конце этих имен был мягкий знак. Он со слов исчез, однако существительные остались в мягкой группе (равно как и Василь, Ігор и Лазар - принадлежат к одной группе). Потому и патроним они образуют одинаково: Васильович, Ігорьович.

Другие сложные случаи и исключения

По другим принципам образуются следующие отчества:

  • Григорій - Григорович, Григорівна
  • Ілля - Ілліч, Іллівна
  • Кузьма - Кузьмич (или Кузьмович), Кузьмівна
  • Лука - Лукич, Луківна
  • Микола - Миколайович (или Миколович), Миколаївна (или Миколівна)
  • Хома - Хомич (или Хомович), Хомівна
  • Яків - Якович, Яківна (здесь в мужском патрониме - закон чередования "і" и "о")
  • Антін - Антонович, Антонівна (так же - чередование)
  • Федір - Федорович, Федорівна (тоже чередование "і" и "о")

Как видите, эти правила несложно запомнить, чтобы не допускать в дальнейшем ошибок.

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