Ви теж гадали, до чого ці зубчики? Навіщо між ручками ножиць є металева частина

Міцний захват для горіхів, кісток і лобстерів

Ці невеликі металеві зубці були створені, щоб стискати й ламати. Перш за все, вони ідеально підходять для колення горіхів - достатньо затиснути шкаралупу між ручками ножиць, і злегка натиснути. Ніяких молотків чи горіхоколів!

Але не лише горіхи можна “опрацювати” цим інструментом. У деяких рецептах бульйонів потрібне дроблення кісток - і кухонні ножиці з цими зубцями справляються і з цим. Також багато хто використовує їх для розколювання клешнів лобстера або краба. Якщо ви фанат морепродуктів - це справжній must-have.

Завдяки цим зубчикам легко розколювати горіхи (фото: globalkitchenjapan.com)

Відкривалка для кришок, банок та пляшок

Ще одна корисна функція - відкривання банок і пляшок із закрученою кришкою. Забудьте про гарячу воду, рушники чи слизькі руки. Металеві зубці добре чіпляються за кришку, дозволяючи її легко прокрутити.

Деякі моделі ножиць мають навіть спеціальний виріз для зняття металевих пробок. Виявляється, цей “непомітний” елемент - не менш зручний, ніж повноцінна відкривачка. І так, все це в одній парі ножиць!

Неочікувані лайфхаки - від яєць до меду

Кухонні ножиці з зубчастою вставкою - це ще й простий спосіб зняти верхівку з варених яєць. Просто злегка вдарити по шкаралупі - і маємо акуратний зріз.

А ще інтернет-користувачі поділилися, що ці ножиці зручно використовувати для тримання банок під час наливання меду, гарячих соусів або стерилізованих продуктів. Вони не ковзають, не гріються й утримують предмет набагато надійніше, ніж звичайна прихватка.

Тож маленька деталь, яку легко не помітити, насправді може сильно полегшити життя. Металеві зубці між ручками кухонних ножиць - це не просто конструктивна особливість, а справжній універсальний інструмент: для колення, відкривання, ламання й утримання.

Тож якщо ви ще не скористалися всіма їхніми можливостями - саме час дістати ножиці зі шухляди та дати їм нове, повноцінне життя на кухні.