Ви все ще любите Земфіру? Співачка оскандалилася на концерті з українським прапором

На концерті у місті Лімасол Земфіра зі сцени сказала, що молиться за те, щоб зупинилося кровопролиття.

"Сьогодні 228 день війни, 228 день пекла, яке стало реальністю. Я не люблю і не вмію говорити зі сцени, але я щодня молюся, щоб війна припинилася. Щоб моя країна припинила цю війну", - сказала співачка.

Це вперше вона назвала війну війною і висловилася за те, щоб припинити кровопролиття. У лютому Земфіра дала два концерти після повномасштабного вторгнення, де ні словом не згадала, що її країна запустила ракети по Україні.

Згодом російська артистка випустила сильний антивоєнний кліп - з кадрами зруйнованого Маріуполя. Разом із Ренатою Литвиновою вона показала трупи людей, військових, могили, руйнування в українських містах.

Однак зараз Земфіра вирішила не підтримувати Україну, хоч виступила проти війни. Українка Катерина Козачук спромоглася пронести на концерт жовто-блакитний прапор, хоча правилами організаторів вся патріотична символіка була заборонена.

Земфіра після своїх слів про війну почала виконувати пісню "Не стріляй", а Козачук у цей час прорвалася до сцени та передала артистці український прапор.

"У цей момент, під час її слів та пісні "Не стріляйте" я все ж таки зважилася і прорвалася крізь натовп зі своїм прапором, бо вірила в її щирість. Секунда, гасне світло, артистка з кам'яним обличчям піднімає мій прапор і не розгортаючи, забирає його за лаштунки", - розповіла українка про реакцію Земфіри на прапор.

Фото: instagram.com/kati.kozachuk

Катерина зізналася, що вчинок артистки її дуже розчарував і тепер вона сумнівається в щирості її слів.

"З Земфірою я проживала практично всі печалі моєї юності. Останнє, що ми пережили з її піснями разом: момент, коли я бігла від війни. У своїх улюблених чорних берцях, з маленьким сином під руку і дуже маленькою чорною сумкою, куди помістилося все моє життя… Мінус 1 прапор улюбленої країни. Мінус 1 улюблений артист із мого плейлиста. Більше її для мене не існує. І сподіваюся, для більшості українців, які вчора були на її концерті теж і бачили цей цинізм", - наголосила Козачук.

Не шукайте "добрих росіян"

На допис Козачук відреагувала ведуча Катерина Осадча. Вона зазначила, що у нас зараз важкі дні та чергове усвідомлення, що поряд з нами не один карлик-терорист, а ціла величезна нація терористів.

"На тлі всього цього ми продовжуємо шукати "хороших росіян і хапаємось за крихітки їхньої підтримки", - додала Осадча.

Вона нагадала голі факти про Земфіру:

На великих сольних концертах 24 та 26 лютого не сказала жодного слова проти війни, заспівала пісню-натяк, а тоді ще можна було підняти людей та закликати до дій, щоб реально зупинити кровопролиття.

Напередодні "звернення" в Ізраїлі на концерті на Кіпрі відбирали українські прапори при вході на концерт, і ми маємо підтвердження від свідків.

Те, що не розгорнула прапора, який пронесли на концерт і передали на сцену, а тихо віднесла за лаштунки - її вибір. Не її країна, ми й не просимо.

"За слова проти війни вдячні, але давайте дивитися глибше. Росіяни нас не розуміють і не зрозуміють", – резюмувала українська телеведуча.