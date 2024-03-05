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"Ви в розшуку": адвокат розповів про маніпуляційний лист від ТЦК

Чи може військкомат оголосити в розшук (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні через війну триває мобілізація. Почала ширитись інформація про те, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть оголошувати призовників у розшук, якщо ті не зʼявилися у військкомат.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна.

Що варто знати

Адвокат зазначив, що на паперові немає жодних вихідних даних і адресований він начальнику поліції. Однак, цього людина не помічає, бо першою бачить фразу червоним кольором: "Увага, розшук".

У такій ситуації мозок просто припиняє критично мислити, може виникнути важке дихання та шалене серцебиття.

"Здорові люди переживуть. А як буде почуватися літня жінка або людина, яка просто винаймає квартиру, яка чула про розшук лише з телевізора", - зазначив Роман Сімутін.

Адвокат зазначив, якщо ви або ваша рідня знайшли подібний папірець, то це означає лише одне - вас внесли до бази "Оберіг" як особу, яку порушує законодавство про мобілізацію.

Також з великою ймовірністю поліція також внесла вас до бази "Армор".

"Чи отримували ви повістку, чи ні - байдуже, ви в розшуці", - додав експерт.

ТЦК може звертатися до поліції з метою розшуку, затримання і доставлення громадян, які ухиляються від військового обов’язку. Однак, це підміна понять, адже насправді текст має звучати так: ТЦК може звертатися до поліції для встановлення місцеперебування та супроводження до ТЦК.

Тобто працівники військкомату не можуть оголосити призовника в розшук - у них на це просто немає повноважень.

 

Раніше ми повідомляли, які послуги неможливо отримати без дозволу військкомату.

Також ми писали, як зрозуміти, що повістку виписують незаконно.

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