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"Вы в розыске": адвокат рассказал о манипуляционном письме от ТЦК

Может ли военкомат объявить в розыск (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине из-за войны продолжается мобилизация. Начала распространяться информация о том, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут объявлять призывников в розыск, если они не явились в военкомат.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал адвоката Романа Симутина.

Что следует знать

Адвокат отметил, что на бумаге нет никаких исходных данных и адресован он начальнику полиции. Однако этого человек не замечает, потому что первым видит фразу красным цветом: "Внимание, розыск".

В такой ситуации мозг просто прекращает критически мыслить, может возникнуть тяжелое дыхание и быстрое сердцебиение.

"Здоровые люди переживут. А как будет чувствовать себя пожилая женщина или человек, просто снимающий квартиру, слышавший о розыске только с телевизора", - отметил Роман Симутин.

Адвокат отметил, если вы или ваша родня нашли подобную бумажку, то это означает только одну - вас внесли в базу "Оберег" как лицо, которое нарушает законодательство о мобилизации.

Также с большой вероятностью полиция также внесла вас в базу "Армор".

"Получали ли вы повестку или нет - безразлично, вы в розыске", - добавил эксперт.

ТЦК может обращаться в полицию с целью розыска, задержания и доставки граждан, уклоняющихся от воинского долга. Однако это подмена понятий, ведь на самом деле текст должен звучать так: ТЦК может обращаться в полицию для установления местонахождение и сопровождения в ТЦК.

То есть работники военкомата не могут объявить призывника в розыск - у них на это просто нет полномочий.

 

 

Ранее мы сообщали, какие услуги невозможно получить без разрешения военкомата.

Также мы писали, как понять, что повестку выписывают незаконно.

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ТЦКМобилизация в УкраинеПовестки