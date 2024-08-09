Ви все робите неправильно! Який одяг не можна складати, а який - вішати

Вважаєте, що чим більше ви зможете втиснути речей у шафу, тім краще? Тобто, чим щільніше та компактніше складений одяг, тім більше порядку? Але тут є певні нюанси, які можуть привести до багатьох проблем. Який одяг у ніякому разі не можна вішати, а який - не можна складати?

РБК-Україна (проект Styler) підготувало список з речей, які мають зберігатися у шафі тільки у висячому виді, а також тих, які добре переживуть складання.

Який одяг не можна складати

Костюми (піджак + спідниця/штани). Цей предмет гардероба вимагає міцних вішалок, що повторюють лінію плеча. Бажано використовувати вішалки з перекладиною для спідниці (штанів) або зберігати комплект окремо.

Сорочки. Підходять полегшені дерев’яні або металеві плечики. Краще придбати багаторівневі вішалки, щоб сорочки не пом'ялися.

Сукні, туніки, сарафани. Для делікатних тканин використовуйте м'які вішалки, обтягнуті сатином або флоком. Вечірні наряди зберігайте у спеціальних "дихаючих" чохлах. Для виробів із лямками використовуйте вішалки з петельками-затискачами.

Тонкі блузки. Використовуйте м'які плечики з анатомічним закругленим краєм, що підходять за розміром. Застібайте верхній ґудзик, щоб уникнути деформації коміра.

Спідниці, класичні штани. Можливі варіанти зберігання:

На звичайній вішалці, склавши вдвічі.

На перекладині із затискачами або гачками.

На штанних вішалках.

Спідниці краще підвішувати, затиснувши пояс, штани - за низ складених навпіл штанин. Кліпси мають бути з прогумованими вставками, щоб не залишали слідів на тканині.

Костюми та сорочки треба зберігати на вішаках (фото: Freepik.com)

Які речі краще складати

Вішалки можуть зберегти річ або зіпсувати її. Визначимося з одягом, який краще зберігати складеним.

Футболки, майки. Легкий трикотаж витягується на вазі. Складати можна різними способами: як у магазині, щоб складки не потрапляли на передню частину, або згорнути рулончиком або за методом Конмари, та скласти в ящик комода.

М’які фланелеві сорочки. Фланель майже не мнеться, тому їх можна зберігати разом із футболками.

Джинси, легінси. Складають по швах, потім згортають вчетверо. Можна зберігати в стопках або згорнути валиком.

Джинсові спідниці. Можна зберігати як штани з деніму, але для моделей зі стрейч-тканини краще використовувати вішалку.

Тонкі светри, водолазки. Легкі вовняні й трикотажні речі краще зберігати складеними, щоб уникнути деформації волокна.

Складні вечірні сукні. Сукні з прикрасами краще упаковувати в коробки або зберігати на вішалці в спеціальному чохлі.

А от футболки краще скласти (фото: Freepik.com)

Універсальний трикотаж

Багато трикотажних речей можна зберігати як на вазі, так і на полицях.

Товсті фактурні светри. Можна повісити на вішаки, підібрані за розміром і міцні.

Толстовки та світшоти. Щільні кофти не розтягнуться на плечиках і не помнуться на полиці.

Сукня-светр. Моделі з великою в'язкою можна зберігати на вазі або складеними.

Трикотажна туніка. Можна зберігати разом зі светрами на полиці або повісити у шафі.