Ви проживете довше, якщо на сніданок будете їсти цю дешеву страву: продається майже всюди

Чи знаєте ви, що можете прожити довге та здорове життя, якщо щоранку будете їсти одну корисну страву? Ви всі її добре знаєте.

Що саме треба їсти зранку, щоб прожити довше, розповідає РБК-Україна (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Що треба їсти на сніданок для довголіття?

Ден Бюттнер, американський письменник і дослідник довголіття, встановив "блакитні зони" по всьому світу після вивчення того, що їдять люди в різних країнах і як це сприяє досягненню неймовірного віку - часто старше 100 років.

Він дослідив харчування людей з Окінави в Японії, Сардинії в Італії, Нікої в Коста-Ріці, Ікарії в Греції та Лома Лінда в Каліфорнії, та розказав, що вони зазвичай їдять на сніданок.

Експерт відмітив, що люди, які досягли важливого дня народження, зазвичай їдять одну страву на сніданок.

На щастя, це не дорого і зазвичай можна знайти в більшості супермаркетів.

"Найкращий сніданок для довголіття - це вівсяна каша. Вона повна клітковини; ви можете зробити її дуже смачною, і кожен може собі її дозволити", - сказав він.

Чим так корисна вівсяна каша?

Овес особливо багатий стійким крохмалем і клітковиною, які можуть сприяти зниженню ваги, здоров’ю серця, контролю рівня цукру в крові та травленню.

Він також є хорошим джерелом заліза та рослинного білка. Загалом, який би вид ви не вибрали, овес має багато загальних переваг, зокрема високий рівень бета-глюкану.

Ця сполука чудово підходить для зниження як ЛПНЩ (поганого), так і загального холестерину.

Дослідження за участю 80 людей з високим рівнем холестерину показало, що споживання 70 грамів вівса протягом приблизно місяця призвело до зниження загального холестерину на 8% і зниження холестерину ЛПНЩ (поганого) на 11%.