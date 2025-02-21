Вы проживете дольше, если на завтрак будете есть это дешевое блюдо: продается почти везде

Знаете ли вы, что можете прожить долгую и здоровую жизнь, если каждое утро будете есть одно полезное блюдо? Вы все его хорошо знаете.

Что именно надо есть с утра, чтобы прожить дольше, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Что надо есть на завтрак для долголетия?

Дэн Бюттнер, американский писатель и исследователь долголетия, установил "голубые зоны" по всему миру после изучения того, что едят люди в разных странах и как это способствует достижению невероятного возраста - часто старше 100 лет.

Он исследовал питание людей с Окинавы в Японии, Сардинии в Италии, Никои в Коста-Рике, Икарии в Греции и Лома Линда в Калифорнии, и рассказал, что они обычно едят на завтрак.

Эксперт отметил, что люди, которые достигли важного дня рождения, обычно едят одно блюдо на завтрак.

К счастью, это не дорого и обычно можно найти в большинстве супермаркетов.

"Лучший завтрак для долголетия - это овсяная каша. Она полна клетчатки; вы можете сделать ее очень вкусной, и каждый может себе ее позволить", - сказал он.

Чем так полезна овсяная каша?

Овес особенно богат устойчивым крахмалом и клетчаткой, которые могут способствовать снижению веса, здоровью сердца, контролю уровня сахара в крови и пищеварению.

Он также является хорошим источником железа и растительного белка. В общем, какой бы вид вы ни выбрали, овес имеет много общих преимуществ, в частности высокий уровень бета-глюкана.

Это соединение прекрасно подходит для снижения как ЛПНП (плохого), так и общего холестерина.

Исследование с участием 80 людей с высоким уровнем холестерина показало, что потребление 70 граммов овса в течение примерно месяца привело к снижению общего холестерина на 8% и снижению холестерина ЛПНП (плохого) на 11%.