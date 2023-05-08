Ви впевнені, що правильно поливаєте кімнатні рослини?

Як визначити частотність поливу

У рекомендаціях до поливу ми часто бачимо такі визначення, як "рясний", "помірний" тощо полив. Але яка частотність мається на увазі?

Під рясним поливом слід розуміти частий - щоденний полив. Помірний полив - це через 2-3 дні, один раз на тиждень і рідше - слабкий (скудний) полив.

Земляний ком має гарно зволожуватись

Фахівці нагадують, якщо змочувати тільки верх земляного кома, нижня частина коренів, постійно залишаючись без вологи, обов'язково засохне.

В результаті рослина буде чахнути, а потім і геть загине.

Пам'ятайте, що при будь-якому типі поливу, земляний ком обов'язково повинен повністю просочуватися вологою, ознакою чого є поява води на піддоні. Тому під всі горщики з кімнатними рослинами потрібно ставити піддони.

Чи треба зливати надлишок води з піддону

Робити цього не варто, адже просочуючись через товщу земляного кома, вода обов'язково виносить з грунту деяку кількість поживних речовин, які краще повернути назад.

Зазвичай через годину-дві вода з піддону всмоктується знову землею через дренажний отвір.

Оберіть тип поливу

Найчастіше рослини поливають під коріння, але такий тип не підійде вазонам, які мають щільну прикореневу розетку й легко загнивають, наприклад, фіалки. Останні варто поливати з піддону, або через гніт способом гнотового поливу.

А от орхідеї варто поливати із замочуванням, коли коріння посіріє. Вазон занурюють на 1/3 у воду і чекають 2-3 години, доки вона "нап'ється".

В будь-якому разі орієнтуйтесь на індивідуальні особливості кожного вазону і тоді вони радуватимуть вас пишним листям і гарним цвітінням.