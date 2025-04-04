Ви не повірите, що станеться з вашим тілом, якщо пити сік на ніч

Вживання соку на ніч - користь чи шкода?

Вживання соку перед сном підвищує рівень цукру

У той час як глюкоза викликає миттєвий сплеск інсуліну, фруктоза, що міститься в соках, має інший ефект. Перш ніж він зможе перетворитися на глюкозу, він повинен бути оброблений печінкою, нирками та травною системою.

Це призводить до уповільненого підвищення рівня цукру в крові, що може призвести до раптового припливу енергії, коли тіло вже має працювати на низькій швидкості. Замість того, щоб випити склянку апельсинового або яблучного соку, краще оберіть мінеральну або джерельну воду.

Ніч - це час регенерації, а достатня гідратація підтримує належне функціонування органів, зокрема нирок і печінки, які очищають організм від токсинів. Вода легко засвоюється і не підвищує рівень цукру в крові. Це, безумовно, кращий варіант, ніж яблучний сік перед сном.

Вживання соку перед сном посилює симптоми гастроезофагеального рефлюксу

У людей, які страждають гастроезофагеальним рефлюксом, вміст шлунка потрапляє в стравохід. Варто розуміти, що багато фруктові соки, особливо цитрусові (апельсиновий, грейпфрутовий, ананасовий), мають високу кислотність. Це може викликати подразнення стравоходу та погіршити симптоми рефлюксної хвороби. Людям, які борються з рефлюксом, слід уникати кислих соків, але якщо вони дуже хочуть випити фруктовий напій, їм слід вибрати менш кислий варіант. Хорошою альтернативою апельсиновому соку є, наприклад, грушевий.

Вживання соку на ніч і збільшення ваги

Незважаючи на те, що фруктовий сік здається досить здоровим, він може сприяти збільшенню ваги - більше, ніж цілі фрукти. Яблука, груші, абрикоси та малина у своїй натуральній формі містять клітковину, яка допомагає регулювати апетит і стабілізувати рівень цукру в крові. Водночас сік складається переважно з концентрованих цукрів, які швидко підвищують рівень глюкози в організмі, що призводить до нападів голоду та надлишку калорій.

Проблеми зі шлунком після вживання соку перед сном

Вживання соку перед сном у багатьох людей може призвести до проблем зі шлунком. Основною причиною дискомфорту є природний цукор, що міститься у фруктах.