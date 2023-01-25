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Ви не повірите, які речі насправді збуджують жінок у чоловіках

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Середа 25 січня 2023 22:22
Ви не повірите, які речі насправді збуджують жінок у чоловіках Які речі збуджують жінок у чоловіках (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо ви досі думаєте, що жінок в чоловіках збуджує брутальний мачо, який хизується своїми м'язами і перемогами, ця думка хибна.

Що ж насправді заводить дівчат, розповіли на сторінці Асоціації сексологів та сексотерапевтів України в Telegram.

Турбота про дітей

Це може видатися неймовірним, але це дійсно збуджує жінок. Незалежно від того, ваші це діти чи чужі. Підсвідомо виникає думка: він буде хорошим батьком, я хочу його, можу довіритись йому.

Тренд на бороду

Не будемо приховувати, жінок приваблюють дикі мисливці, завойовники. Тут важливо, щоб чоловіки не переборщили і жінці не здавалось, що вона раптом потрапила в ліжко зі старцем Гендальфом.

А от охайна легка неголеність буде оптимальним варіантом. Хоча, практичніше все-таки чисто вибрите обличчя.

Сила та надійність

Такі чоловіки приваблюють жінок, але варто не перегнути палку з величиною м’язів. Достатньо буде, якщо ви зможете підняти вашу даму та, покрутивши, занести у ліжечко чи принести тяжкі пакети з продуктами (навіть, якщо там тільки кілограм мандаринок).

Допомога по дому

Коли чоловік допомагає коханій по дому, він дає зрозуміти жінці, що цінує її. А коли вона відчуває, що це щиро, то її прагнення попіклуватись про вас (у спальні в тому числі) теж суттєво зростає.

Раніше ми писали, що має робити в ліжку кожен чоловік, щоб вважатися хорошим коханцем.

Також дізнайтеся, що роблять мудрі жінки, щоб втримати чоловіка поруч.

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