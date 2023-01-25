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Вы не поверите, какие вещи на самом деле возбуждают женщин в мужчинах

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Среда 25 января 2023 22:22
Вы не поверите, какие вещи на самом деле возбуждают женщин в мужчинах Какие вещи возбуждают женщин в мужчинах (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Если вы до сих пор думаете, что женщин в мужчинах возбуждает брутальный мачо, который кичится своими мышцами и победами, эта мысль ложная.

Что же на самом деле заводит девушек, рассказали на странице Ассоциации сексологов и сексотерапевтов Украины в Telegram.

Забота о детях

Это может показаться невероятным, но это действительно возбуждает женщин. Независимо от того, ваши это дети или чужие. Подсознательно возникает мысль: он будет хорошим отцом, я хочу его, могу довериться ему.

Тренд на бороду

Не будем скрывать, женщин привлекают дикие охотники, завоеватели. Здесь важно, чтобы мужчины не переборщили и женщине не казалось, что она вдруг попала в постель со старцем Гендальфом.

А вот аккуратная легкая небритость будет оптимальным вариантом. Хотя, практичнее все-таки чисто выбритое лицо.

Сила и надежность

Такие мужчины привлекают женщин, но следует не перегнуть палку с величиной мышц. Достаточно будет, если вы сможете поднять вашу даму и, покрутив, занести в кроватку или принести тяжелые пакеты с продуктами (даже если там только килограмм мандаринок).

Помощь по дому

Когда мужчина помогает любимой по дому, он дает понять женщине, что ценит ее. А когда она чувствует, что это искренне, то ее стремление позаботиться о вас (в спальне в том числе) тоже существенно растет.

Раньше мы писали, что должен делать в постели каждый мужчина, чтобы считаться хорошим любовником.

Также узнайте, что делают мудрые женщины, чтобы удержать мужчину рядом.

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