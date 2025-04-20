Ці 7 речей у квартирі крадуть вашу енергію щодня: позбудьтесь їх прямо зараз!

Телевізор, який постійно працює

Фоновий шум телевізора впливає на мозок не менш шкідливо, ніж погані новини. Він провокує головний біль, дратівливість і розсіює увагу. Крім того, синє світло з екрана пригнічує вироблення мелатоніну - гормону сну.

Як наслідок, організм втомлюється, але повноцінно відпочити не може. Щоб не виснажувати себе, варто обмежити перегляд телевізора і вимикати його, коли він не потрібен.

Холодні кольори стін

Стіни сірих і синіх відтінків здатні пригнічувати нервову систему. Вони уповільнюють пульс, знижують артеріальний тиск та створюють ефект сонливості. Такі кольори можуть підійти людям із гіпертонією, але для більшості - це джерело втоми.

Якщо постійно перебувати у кімнаті з холодними стінами, з’являється млявість і апатія. Щоб підвищити енергію та настрій, краще надавати перевагу теплим, живим відтінкам в інтер’єрі.

Холодні кольори стін та брак світла пригнічують психіку (фото: Freepik.com)

Лаванда і надлишок ароматів

Аромат лаванди, хоч і заспокоює, у великих дозах викликає сонливість. Постійне вдихання цього запаху знижує продуктивність і змушує організм "вимикатися".

Психологи радять чергувати аромати, не допускаючи їх накопичення. Надмір запахів може спричинити втому, головний біль і навіть алергію. Краще використовувати ароматичні засоби дозовано і обирати більш освіжаючі варіанти.

Хаос та безлад у домі

Безлад провокує психологічний дискомфорт. Розкидані речі, брудний посуд і несвоєчасне прибирання підсвідомо викликають тривогу. Постійне перебування в такому середовищі сприяє емоційному вигоранню.

Щоб відновити внутрішню рівновагу, важливо регулярно прибирати - хоча б раз на тиждень. А якщо часу бракує - варто звернутися до клінінгових фахівців.

Безлад в квартирі - потужний чинник втоми (фото: Freepik.com)

Закриті жалюзі чи штори

Світло - джерело життєвої енергії. Якщо в кімнаті немає денного освітлення, це погано впливає на настрій і гормональний фон. Людина стає млявою, пригніченою та втомленою. Жалюзі краще опускати лише на ніч або в особливо яскраву погоду. Природне світло допомагає підтримувати здоровий біоритм і покращує самопочуття.

Телефон біля подушки

Смартфон, що лежить біля голови, заважає повноцінному сну. Його випромінювання негативно впливає на психіку та провокує залежність.

Постійна доступність гаджета порушує сон і змушує мозок залишатися активним навіть вночі. Щоб виспатися і зменшити втому, телефон краще залишити на відстані. Це покращить якість відпочинку і допоможе прокидатися бадьорим.

Синтетична постільна білизна

Синтетика погано пропускає повітря та порушує терморегуляцію. У такій білизні тіло то мерзне, то потіє, через що сон стає неспокійним.

Вранці після такого відпочинку людина почувається втомленою. Кращий вибір - натуральні матеріали, наприклад, бавовна. Вони забезпечують комфорт, не викликають подразнень і служать довше.