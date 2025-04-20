Эти 7 вещей в квартире воруют вашу энергию каждый день: избавьтесь от них прямо сейчас!

Телевизор, который постоянно работает

Фоновый шум телевизора влияет на мозг не менее вредно, чем плохие новости. Он провоцирует головную боль, раздражительность и рассеивает внимание. Кроме того, синий свет с экрана подавляет выработку мелатонина - гормона сна.

Как следствие, организм устает, но полноценно отдохнуть не может. Чтобы не изнурять себя, стоит ограничить просмотр телевизора и выключать его, когда он не нужен.

Холодные цвета стен

Стены серых и синих оттенков способны угнетать нервную систему. Они замедляют пульс, снижают артериальное давление и создают эффект сонливости. Такие цвета могут подойти людям с гипертонией, но для большинства - это источник усталости.

Если постоянно находиться в комнате с холодными стенами, появляется вялость и апатия. Чтобы повысить энергию и настроение, лучше отдавать предпочтение теплым, живым оттенкам в интерьере.

Холодные цвета стен и недостаток света угнетают психику (фото: Freepik.com)

Лаванда и избыток ароматов

Аромат лаванды, хоть и успокаивает, в больших дозах вызывает сонливость. Постоянное вдыхание этого запаха снижает продуктивность и заставляет организм "выключаться".

Психологи советуют чередовать ароматы, не допуская их накопления. Избыток запахов может вызвать усталость, головную боль и даже аллергию. Лучше использовать ароматические средства дозировано и выбирать более освежающие варианты.

Хаос и беспорядок в доме

Беспорядок провоцирует психологический дискомфорт. Разбросанные вещи, грязная посуда и несвоевременная уборка подсознательно вызывают тревогу. Постоянное пребывание в такой среде способствует эмоциональному выгоранию.

Чтобы восстановить внутреннее равновесие, важно регулярно убирать - хотя бы раз в неделю. А если времени не хватает - стоит обратиться к клининговым специалистам.

Беспорядок в квартире - мощный фактор усталости (фото: Freepik.com)

Закрытые жалюзи или шторы

Свет - источник жизненной энергии. Если в комнате нет дневного освещения, это плохо влияет на настроение и гормональный фон. Человек становится вялым, подавленным и уставшим. Жалюзи лучше опускать только на ночь или в особо яркую погоду. Естественный свет помогает поддерживать здоровый биоритм и улучшает самочувствие.

Телефон возле подушки

Смартфон, лежащий возле головы, мешает полноценному сну. Его излучение негативно влияет на психику и провоцирует зависимость.

Постоянная доступность гаджета нарушает сон и заставляет мозг оставаться активным даже ночью. Чтобы выспаться и уменьшить усталость, телефон лучше оставить на расстоянии. Это улучшит качество отдыха и поможет просыпаться бодрым.

Синтетическое постельное белье

Синтетика плохо пропускает воздух и нарушает терморегуляцию. В таком белье тело то мерзнет, то потеет, из-за чего сон становится беспокойным.

Утром после такого отдыха человек чувствует себя уставшим. Лучший выбор - натуральные материалы, например, хлопок. Они обеспечивают комфорт, не вызывают раздражений и служат дольше.