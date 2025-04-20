Ці 7 речей у квартирі крадуть вашу енергію щодня: позбудьтесь їх прямо зараз!

Постійна втома часто переслідує нас, навіть коли ми не виходимо з дому. Причиною цього часто стає сам інтер’єр - предмети, кольори, світло або навіть запахи, які нас оточують.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про кілька поширених чинників, які непомітно погіршують самопочуття вдома.

Телевізор, який постійно працює

Фоновий шум телевізора впливає на мозок не менш шкідливо, ніж погані новини. Він провокує головний біль, дратівливість і розсіює увагу. Крім того, синє світло з екрана пригнічує вироблення мелатоніну - гормону сну.

Як наслідок, організм втомлюється, але повноцінно відпочити не може. Щоб не виснажувати себе, варто обмежити перегляд телевізора і вимикати його, коли він не потрібен.

Холодні кольори стін

Стіни сірих і синіх відтінків здатні пригнічувати нервову систему. Вони уповільнюють пульс, знижують артеріальний тиск та створюють ефект сонливості. Такі кольори можуть підійти людям із гіпертонією, але для більшості - це джерело втоми.

Якщо постійно перебувати у кімнаті з холодними стінами, з’являється млявість і апатія. Щоб підвищити енергію та настрій, краще надавати перевагу теплим, живим відтінкам в інтер’єрі.

Холодні кольори стін та брак світла пригнічують психіку (фото: Freepik.com)

Лаванда і надлишок ароматів

Аромат лаванди, хоч і заспокоює, у великих дозах викликає сонливість. Постійне вдихання цього запаху знижує продуктивність і змушує організм "вимикатися".

Психологи радять чергувати аромати, не допускаючи їх накопичення. Надмір запахів може спричинити втому, головний біль і навіть алергію. Краще використовувати ароматичні засоби дозовано і обирати більш освіжаючі варіанти.

Хаос та безлад у домі

Безлад провокує психологічний дискомфорт. Розкидані речі, брудний посуд і несвоєчасне прибирання підсвідомо викликають тривогу. Постійне перебування в такому середовищі сприяє емоційному вигоранню.

Щоб відновити внутрішню рівновагу, важливо регулярно прибирати - хоча б раз на тиждень. А якщо часу бракує - варто звернутися до клінінгових фахівців.

Безлад в квартирі - потужний чинник втоми (фото: Freepik.com)

Закриті жалюзі чи штори

Світло - джерело життєвої енергії. Якщо в кімнаті немає денного освітлення, це погано впливає на настрій і гормональний фон. Людина стає млявою, пригніченою та втомленою. Жалюзі краще опускати лише на ніч або в особливо яскраву погоду. Природне світло допомагає підтримувати здоровий біоритм і покращує самопочуття.

Телефон біля подушки

Смартфон, що лежить біля голови, заважає повноцінному сну. Його випромінювання негативно впливає на психіку та провокує залежність.

Постійна доступність гаджета порушує сон і змушує мозок залишатися активним навіть вночі. Щоб виспатися і зменшити втому, телефон краще залишити на відстані. Це покращить якість відпочинку і допоможе прокидатися бадьорим.

Синтетична постільна білизна

Синтетика погано пропускає повітря та порушує терморегуляцію. У такій білизні тіло то мерзне, то потіє, через що сон стає неспокійним.

Вранці після такого відпочинку людина почувається втомленою. Кращий вибір - натуральні матеріали, наприклад, бавовна. Вони забезпечують комфорт, не викликають подразнень і служать довше.