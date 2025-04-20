Эти 7 вещей в квартире воруют вашу энергию каждый день: избавьтесь от них прямо сейчас!
Постоянная усталость часто преследует нас, даже когда мы не выходим из дома. Причиной этого часто становится сам интерьер - предметы, цвета, свет или даже запахи, которые нас окружают.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о нескольких распространенных факторах, которые незаметно ухудшают самочувствие дома.
Телевизор, который постоянно работает
Фоновый шум телевизора влияет на мозг не менее вредно, чем плохие новости. Он провоцирует головную боль, раздражительность и рассеивает внимание. Кроме того, синий свет с экрана подавляет выработку мелатонина - гормона сна.
Как следствие, организм устает, но полноценно отдохнуть не может. Чтобы не изнурять себя, стоит ограничить просмотр телевизора и выключать его, когда он не нужен.
Холодные цвета стен
Стены серых и синих оттенков способны угнетать нервную систему. Они замедляют пульс, снижают артериальное давление и создают эффект сонливости. Такие цвета могут подойти людям с гипертонией, но для большинства - это источник усталости.
Если постоянно находиться в комнате с холодными стенами, появляется вялость и апатия. Чтобы повысить энергию и настроение, лучше отдавать предпочтение теплым, живым оттенкам в интерьере.
Холодные цвета стен и недостаток света угнетают психику (фото: Freepik.com)
Лаванда и избыток ароматов
Аромат лаванды, хоть и успокаивает, в больших дозах вызывает сонливость. Постоянное вдыхание этого запаха снижает продуктивность и заставляет организм "выключаться".
Психологи советуют чередовать ароматы, не допуская их накопления. Избыток запахов может вызвать усталость, головную боль и даже аллергию. Лучше использовать ароматические средства дозировано и выбирать более освежающие варианты.
Хаос и беспорядок в доме
Беспорядок провоцирует психологический дискомфорт. Разбросанные вещи, грязная посуда и несвоевременная уборка подсознательно вызывают тревогу. Постоянное пребывание в такой среде способствует эмоциональному выгоранию.
Чтобы восстановить внутреннее равновесие, важно регулярно убирать - хотя бы раз в неделю. А если времени не хватает - стоит обратиться к клининговым специалистам.
Беспорядок в квартире - мощный фактор усталости (фото: Freepik.com)
Закрытые жалюзи или шторы
Свет - источник жизненной энергии. Если в комнате нет дневного освещения, это плохо влияет на настроение и гормональный фон. Человек становится вялым, подавленным и уставшим. Жалюзи лучше опускать только на ночь или в особо яркую погоду. Естественный свет помогает поддерживать здоровый биоритм и улучшает самочувствие.
Телефон возле подушки
Смартфон, лежащий возле головы, мешает полноценному сну. Его излучение негативно влияет на психику и провоцирует зависимость.
Постоянная доступность гаджета нарушает сон и заставляет мозг оставаться активным даже ночью. Чтобы выспаться и уменьшить усталость, телефон лучше оставить на расстоянии. Это улучшит качество отдыха и поможет просыпаться бодрым.
Синтетическое постельное белье
Синтетика плохо пропускает воздух и нарушает терморегуляцию. В таком белье тело то мерзнет, то потеет, из-за чего сон становится беспокойным.
Утром после такого отдыха человек чувствует себя уставшим. Лучший выбор - натуральные материалы, например, хлопок. Они обеспечивают комфорт, не вызывают раздражений и служат дольше.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Forbes Home, Homes and Gardens, Apartment Therapy.