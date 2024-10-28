Ви плачете під час перегляду фільмів? У вчених для вас не дуже втішні новини

Якщо ви плачете під час перегляду фільмів, сприймаєте звичні ситуації як загрозливі або боїтеся, що вас покинуть, у вас є ризик померти передчасно. І вчені пояснили, яке це все пов'язано.

Чому звичка плакати під час фільмів може вказувати на передчасну смерть, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження, опубліковане у Journal of Affective Disorders.

За словами дослідників, сльози під час фільму - це прояв невротичної поведінки. І нове дослідження показало, що така риса особистості збільшує шанси передчасної смерті на 10 відсотків.

Нейротизм пов'язаний з негативними емоціями, такими як страх, смуток і дратівливість, складається з різних компонентів, таких як самотність, тривога та роздратування, які руйнують розум та тіло.

Вчені визначили самотність як найсильніший провісник передчасної смерті, оскільки це може призводити до навмисного самоушкодження, захворювань дихальної та травної систем.

Інші аспекти невротизму, такі як перепади настрою та відчуття втоми, також можуть бути пов'язані з вищим ризиком смертності. І цей зв'язок був найсильнішим у чоловіків і особливо значущим серед людей молодше 54 років і тих, хто не має вищої освіти.

Команда дослідників під керівництвом Університету штату Флорида проаналізувала дані з Біобанку, масивної бази даних, яка містить біологічні зразки, генетичну інформацію, інформацію про спосіб життя та здоров'я півмільйона людей. Усі вони проходили оцінку нейротизму між 2006 та 2010 роками.

Спостереження вчених тривало 17 років і визначало, хто з людей живий досі, хто помер від звичайних проблем, а хто - передчасно. Група дослідників використала дані про "життєвий статус" разом з показниками нейротизму учасників, щоб з'ясувати, яка риса особистості та певні її компоненти тісніше пов'язані з передчасною смертю, ніж інші.

Протягом 17 років померло приблизно 8,8% від загальної кількості вибірки, а це понад 43 000 людей.

Дані показують, що середній вік смерті становив 70 років, причому основною причиною були рак, потім йшли захворювання нервової системи, дихальної системи та травної.

Ті, хто помер через проблеми з диханням або травленням, здебільшого повідомляли про те, що під час оцінювання відчували себе втомленими. Менше ніж 1% - завдали собі самостійно ушкодження. Ці люди казали, що відчували провину та перепади настрою, а ще - постійний стрес протягом життя.

І майже усі люди з високим показником нейротизму повідомили, що відчувають самотність.

"Було дивно, що самотність мала набагато сильніший вплив, ніж інші показники невротизму. Висновки вказують, що ті, хто розповів про самотність, піддаються значно більшому ризику смерті, ніж ті, хто відчуває тривогу або провину", - сказав старший автор і професор геріатрії Університету штату Флорида Антоніо Терраччано.

Дослідження дає нове розуміння того, як самотність впливає на здоров'я та довголіття, оскільки експерти попереджають, що у багатьох країнах світу люди стикаються з епідемією самотності.