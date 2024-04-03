Ви навіть не замислювалися: 5 причин не купувати нарізаний хліб

5 причин не купувати нарізаний хліб

Маркетинговий хід

Насамперед, важливо розуміти, що нарізаний хліб не відрізняється нічим від цілого, за винятком зручної упаковки - це лише маркетинговий хід.

Хоча це зручніше і швидко - немає необхідності нарізати, досить просто витягнути скибочку з упаковки. Однак, знаючи причини, через які краще уникати покупки нарізаного хліба, можна уникнути багатьох проблем.

Цвіль

На нарізаному батоні пліснява зазвичай з'являється швидше, ніж на цільному. Якщо на цільному батоні, який ніхто не нарізав, з'явиться пліснява, вона поширюватиметься повільніше і, ймовірно, обмежиться лише верхньою частиною – кіркою. Однак зі скибочками ситуація інша - тут у плісняви більше можливостей для поширення, особливо якщо зберігати хліб у холодильнику в упаковці.

Швидке засихання

Припустимо, ви вважаєте себе розумною людиною і не зберігаєте хліб у пакеті - ви просто кладете його в холодильник. У такому разі на вас чекає інша проблема - батон почне швидко черствіти. У нарізаному вигляді він швидше втрачає вологу в повітрі, не залишаючи собі нічого, і тому швидко втрачає свіжість.

Масло

Мало хто знає, але на хлібокомбінатах, де відбувається нарізка хліба, ножі змащують маслом - це робиться для досягнення ідеальної нарізки (скибочки не розсипаються, не прилипають одна до одної, виглядають апетитно). Вартість масла, що використовується, безпосередньо впливає на ціну хліба - навряд чи виробник вибиратиме дуже дорогий і якісний продукт, оскільки це спричинить значне збільшення вартості батона, і його ніхто не купить.

Велика кількість консервантів та хімікатів

Колись ви замислювалися про причини, через які нарізаний хліб може лежати в поліетиленовому пакеті довгий час, не піддаючись цвілі? Все досить просто - в тісто додають набагато більше консервантів, щоб скибочки зберігали свіжість і не псувалися протягом тривалого періоду. Тому подумайте - чи справді вони корисні для вашого організму? Звичайно, ні. Ще одна особливість - якщо на нарізаному хлібі з'являється пліснява, вона часто має незвичайний помаранчевий колір.