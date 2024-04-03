Вы даже не задумывались: 5 причин не покупать нарезанный хлеб

5 причин не покупать нарезанный хлеб

Маркетинговый ход

Прежде всего, важно понимать, что нарезанный хлеб не отличается ничем от целого, за исключением удобной упаковки - это всего лишь маркетинговый ход.

Хотя это более удобно и быстро - нет необходимости нарезать, достаточно просто вытащить ломтик из упаковки. Однако, зная причины, по которым лучше избегать покупки нарезанного хлеба, можно избежать многих проблем.

Плесень

На нарезанном батоне плесень обычно появляется быстрее, чем на цельном. Если на цельном батоне, который никто не нарезал, появится плесень, она будет распространяться медленнее и, вероятно, ограничится лишь верхней частью - коркой. Однако с ломтиками ситуация иная - здесь у плесени больше возможностей для распространения, особенно если хранить хлеб в холодильнике в упаковке.

Быстрое засыхание

Предположим, вы считаете себя умным человеком и не храните хлеб в пакете - вы просто кладете его в холодильник. В таком случае вас ожидает другая проблема - батон начнет быстро черстветь. В нарезанном виде он быстрее теряет свою влагу в воздухе, не оставляя себе ничего, и поэтому быстро теряет свежесть.

Масло

Мало кто знает, но на хлебокомбинатах, где происходит нарезка хлеба, ножи смазывают маслом - это делается для достижения идеальной нарезки (ломтики не рассыпаются, не прилипают друг к другу, выглядят аппетитно). Стоимость используемого масла напрямую влияет на цену хлеба - вряд ли производитель будет выбирать очень дорогой и качественный продукт, поскольку это повлечет за собой значительное увеличение стоимости батона, и его никто не купит.

Большое количество консервантов и химикатов

Когда-то задумывались ли вы о причинах, по которым нарезанный хлеб может лежать в полиэтиленовом пакете долгое время, не подвергаясь плесени? Все довольно просто - в тесто добавляют гораздо больше консервантов, чтобы ломтики сохраняли свежесть и не портились на протяжении более длительного периода. Поэтому задумайтесь - действительно ли они полезны для вашего организма? Конечно, нет. Еще одна особенность - если на нарезанном хлебе появляется плесень, она часто имеет необычный оранжевый цвет.