"Ви набагато привабливіші, ніж думаєте". Три ознаки, про які варто знати кожному

Хлоя Тейлор з Бірмінгема, яка веде подкаст про стосунки під назвою "Досить жорстоко", розкрила три ознаки того, що ви маєте гарний вигляд, навіть якщо цього не усвідомлюєте.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "експертки з побачень" у TikTok розповідає, про які саме ознаки йдеться.

Як пересвідчитись у тому, що ви - красиві

За словами "гуру зі знайомств" Хлої Тейлор, люди часто применшують власну красу та слухають недоброзичливих оточуючих, які стверджують, буцімто людина "недостатньо гарна" чи цікава.

Водночас на думку дівчини, існують три основні ознаки того, що насправді ви - хороша й красива людина.

Часом ви відчуваєте себе невпевнено.

"Навіть у найпривабливіших людей є речі, в яких вони не впевнені. Найчастіше це - найневпевненіші люди, яких ви знаєте", - наголосила блогер.

Вона уточнила, що часто помічає таке серед людей, які регулярно відвідують тренажерний зал і підтримують хорошу фізичну форму.

У підсумку вони стають також "набагато більш свідомими" й гарними.

У вас просять поради й прислухаються до вашої думки.

За словами експертки, якщо ваша роль у компанії схожа інколи на роль "терапевта" чи "психолога", це свідчить і про приємну зовнішність.

"Привабливі люди вміють зібрати себе до купи, тому до них чудово звертатися за порадою. Адже хто приймає поради від когось, хто не є бажаним або якимось чином не дорівнює іншим?" - пояснила дівчина.

Отже, на її думку, якщо ваші друзі чи рідні приходять до вас за порадою, це означає, що вони "намагаються бути більш схожими на вас".

З вами із задоволенням спілкуються та граються діти.

Останньою, але не менш важливою ознакою краси, блогер вважає ставлення до людини дітей.

"Діти - найчистіші душі й з найменшого віку називають речі своїми іменами... Якщо ти неприваблива чи жахлива людина, вони плакатимуть (кричатимуть) тобі в обличчя", - пояснила свою думку Тейлор.

Вона додала, що якщо діти люблять з вами гратися і називають "гарненькими" - це правда, адже з неприємними людьми вони спілкуватися не будуть.