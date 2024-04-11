"Вы гораздо более привлекательны, чем думаете". Три признака, о которых следует знать каждому
Хлоя Тейлор из Бирмингема, которая ведет подкаст об отношениях под названием "Довольно жестко", раскрыла три признака того, что вы выглядите хорошо, даже если этого не осознаете.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "эксперта по свиданиям" в TikTok рассказывает, о каких именно признаках идет речь.
Как убедиться в том, что вы - красивы
По словам "гуру знакомств" Хлои Тейлор, люди часто преуменьшают собственную красоту и слушают недоброжелательных окружающих, утверждающих, будто бы человек "недостаточно красив" или интересен.
В то же время, по мнению девушки, существуют три основных признака того, что на самом деле вы - хороший и красивый человек.
Порой вы чувствуете себя неуверенно.
"Даже у самых привлекательных людей есть вещи, в которых они не уверены. Чаще всего это - самые неуверенные люди, которых вы знаете", - подчеркнула блогер.
Она уточнила, что часто замечает такое среди людей, регулярно посещающих тренажерный зал и поддерживающих хорошую физическую форму.
В итоге они становятся также "намного более сознательными" и красивыми.
У вас просят совета и прислушиваются к вашему мнению.
По словам эксперта, если ваша роль в компании похожа иногда на роль "терапевта" или "психолога", это свидетельствует и о приятной внешности.
"Привлекательные люди умеют собрать себя в кучу, поэтому к ним прекрасно обращаться за советом. Ведь кто принимает советы от кого-то, кто не желателен или каким-то образом не равен другим?" - объяснила девушка.
Итак, по ее мнению, если ваши друзья или родные приходят к вам за советом, это означает, что они "стараются быть более похожими на вас".
С вами с удовольствием общаются и играют дети.
Последним, но не менее важным признаком красоты блогер считает отношение к человеку детей.
"Дети - самые чистые души и с самого юного возраста называют вещи своими именами... Если ты непривлекательный или ужасный человек, они будут плакать (кричать) тебе в лицо", - объяснила свое мнение Тейлор.
Она добавила, что если дети любят с вами играть и называют "хорошими" - это правда, ведь с неприятными людьми они общаться не будут.
@chloetayloruk Signs you're more attractive than you think you are
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