Ви не можете схуднути тому що допускаєте ці 5 грубих помилок

Кожен, хто намагався скинути кілька кілограмів, знає, що насправді це непростий процес. Від емоційного прийому їжі до останніх модних дієт, існує незліченна кількість помилок у схудненні, які можуть звести нанівець навіть найрішучіші зусилля.

Які найголовніші помилки при схудненні, розказуємо матеріалі РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на WomansWorld.

Чому з віком схуднути стає важче

З віком втрата ваги може бути особливо важкою через природні зміни в організмі, такі як зміни в розподілі жиру та біль у суглобах. Рухи часто більш обмежені, і можуть спостерігатися вікові гормональні зміни. Дійсно, зниження рівня естрогену та прогестерону під час менопаузи може особливо ускладнити втрату ваги.

Ваш метаболізм також природно сповільнюється з часом, тобто ви спалюєте менше калорій у спокої.

5 найбільших помилок при схудненні, яких слід уникати

Нереальні цілі

Однією з найпоширеніших помилок, яку люди роблять на шляху до схуднення, є постановка нереалістичних цілей. Не намагайтеся скинути 10 кг за місяць, це нереально. Краще прагнути до досяжного, поступового прогресу, який може створити імпульс і допомогти підтримувати мотивацію в довгостроковій перспективі.

Постійно зважуватися

Ваги є корисним інструментом для відстеження прогресу втрати ваги, але вони не єдиний показник вашого прогресу. Збільшення м’язів може компенсувати втрату жиру, що все ще є позитивним результатом, навіть якщо вага залишається незмінною.

Ваги можуть не відображати склад тіла, особливо якщо м’язи набираються, а жир втрачається. Тож замість того, щоб зосереджуватися лише на цифрі, розгляньте інші фактори прогресу, наприклад, зниження артеріального тиску під час щорічного медичного огляду або більш міцний сон.

Постійний підрахунок калорій

Просте скорочення калорій без урахування поживної цінності їжі може призвести до втрати енергії та втоми. Важливо вибирати поживні продукти, такі як овочі, фрукти, нежирні білки та цільні зерна. Вони забезпечують стійку енергію, допомагаючи вам почуватися більш задоволеними та активними протягом дня.

Наприклад, замість низькокалорійної обробленої закуски, у якій бракує поживних речовин, поласуйте грецьким йогуртом з ягодами або жменею горіхів. Ця більш здорова альтернатива забезпечить вас білком, корисними жирами та клітковиною, щоб довше залишати вас ситими.

Пропускати прийоми їжі

Пропущені прийоми їжі в спробі знизити калорійність, можуть мати зворотний ефект. Хоча це може здатися способом зменшити споживання калорій, пропуск їжі може призвести до переїдання пізніше.

Регулярне, збалансоване харчування з достатньою кількістю білка, корисних жирів і складних вуглеводів допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові та зменшити тягу до солодкого.

Недостатня кількість білка та клітковини

Це поширена помилка, яку люди роблять, намагаючись зменшити дефіцит калорій. Білок і клітковина насичують і допомагають підтримувати м’язову масу та здоров’я травної системи, завдяки чому легше залишатися в межах дефіциту калорій, відчуваючи ситість і задоволення.