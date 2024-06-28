Вы не можете похудеть потому что допускаете эти 5 грубых ошибок

Каждый, кто пытался сбросить несколько килограммов, знает, что это непростой процесс. От эмоционального приема пищи до последних модных диет, существует бесчисленное количество ошибок в похудении, которые могут свести на нет даже самые решительные усилия.

Какие самые главные ошибки при похудении, рассказываем в материале РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WomansWorld.

Почему с возрастом похудеть становится труднее

С возрастом потеря веса может быть особенно тяжелой из-за естественных изменений в организме, таких как изменения в распределении жира и боли в суставах. Движения часто более ограничены, и могут наблюдаться возрастные гормональные изменения. Действительно, снижение уровня эстрогена и прогестерона во время менопаузы может особенно осложнить потерю веса.

Ваш метаболизм также естественно замедляется с течением времени, то есть вы сжигаете меньше калорий в состоянии покоя.

5 наибольших ошибок при похудении, которых следует избегать

Нереальные цели

Одной из самых распространенных ошибок, которую люди совершают на пути к похудению, является постановка нереалистичных целей. Не пытайтесь сбросить 10 кг в месяц, это невозможно. Лучше стремиться к обозримому, постепенному прогрессу, который может создать импульс и помочь поддерживать мотивацию в долгосрочной перспективе.

Постоянно решаться

Весы являются полезным инструментом для отслеживания прогресса потери веса, но они не единственный показатель вашего прогресса. Увеличение мышц может компенсировать потерю жира, что все еще является положительным результатом, даже если вес остается неизменным.

Весы могут не отражать состав тела, особенно если мышцы набираются, а жир теряется. Поэтому вместо того, чтобы сосредотачиваться только на цифре, рассмотрите другие факторы прогресса, например снижение артериального давления во время ежегодного медицинского осмотра или более крепкий сон.

Постоянный подсчет калорий

Простое сокращение калорий без учета питательной ценности пищи может привести к потере энергии и усталости. Важно выбирать питательные продукты, такие как овощи, фрукты, нежирные белки и цельные зерна. Они обеспечивают устойчивую энергию, помогая вам чувствовать себя более довольными и активными в течение дня.

К примеру, вместо низкокалорийной обработанной закуски, в которой не хватает питательных веществ, полакомьтесь греческим йогуртом с ягодами или горстью орехов. Эта более здоровая альтернатива обеспечит вас белком, полезными жирами и клетчаткой, чтобы дольше оставлять вас сытыми.

Пропускать приемы пищи

Пропущенные приемы пищи в попытке снизить калорийность, могут иметь обратный эффект. Хотя это может показаться способом уменьшить потребление калорий, пропуск пищи может привести к перееданию позже.

Регулярное сбалансированное питание с достаточным количеством белка, полезных жиров и сложных углеводов помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и уменьшить тягу к сладкому.

Недостаточное количество белка и клетчатки

Это распространенное заблуждение, которое люди совершают, пытаясь уменьшить дефицит калорий. Белок и клетчатка насыщают и помогают поддерживать мышечную массу и здоровье пищеварительной системы, благодаря чему легче оставаться в пределах дефицита калорий, ощущая сытость и удовольствие.