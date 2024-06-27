Діє як віагра. Цей фрукт - натуральний препарат для потенції

Кавун - чудова літня закуска для спекотних днів. Він має чудовий смак і зволожує. Однак 1/3 фруктів зазвичай потрапляє у відро для сміття. Це неправильно, адже ця частина може стати природними ліками для потенції.

Яку саме частину кавуна не треба викидати, та чим вона корисна - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чи можна їсти кірку кавуна?

Кавун складається в основному з води, якої в ньому міститься аж 92%. У його м'якоті також міститься велика кількість вітамінів С і Е, вітамінів групи В (переважно В1 і В6), калію і магнію. Завдяки цьому він чудово підходить для зволоження та добре працює в жарку погоду, оскільки поповнює рівень електролітів в організмі.

Він також містить цінні антиоксиданти, такі як каротиноїди та лікопін, які мають протизапальні властивості та захищають від розвитку захворювань, включаючи діабет, атеросклероз та астму.

Кавун складається з м'якоті (близько 68% від загальної ваги), шкірки (близько 30 %) і насіння (близько 2%). Знімаючи шкірку, ви втрачаєте значну частину плоду.

Ба більше, шкірка кавуна їстівна і дуже корисна. Вона містить менше цукру та більше клітковини, ніж м’якоть кавуна, тому підтримує травлення та запобігає стрибкам цукру в крові.

В ній також міститьмя вітамін С, вітамін А та калій, а також білки, вуглеводи, фенольні сполуки, а також лікопін, бета-каротин і лютеїн з антиоксидантними властивостями.

Велика кількість клітковини в шкірці кавуна сприяє травленню, очищає кишечник, полегшує випорожнення і запобігає запорам. Антиоксиданти, з іншого боку, борються з вільними радикалами, тим самим сповільнюючи процес старіння.

Кавун і його шкірка також позитивно впливають на імунну систему, підтримують імунітет і полегшують симптоми застуди та грипу завдяки високому вмісту вітаміну С.

Кавун містить безліч антиоксидантів (фото: freepik.com)

Природний засіб для потенції

Шкірка кавуна становить аж 1/3 від усього плоду, тому почекайте, перш ніж викинути її, адже ви знайдете чудовий засіб для імунітету, який підтримує роботу мозку, нервової та кровоносної системи, а також як натуральні ліки для потенції.

Дослідження показують, що шкірка кавуна містить цитрулін, який в організмі перетворюється на аргінін. Аргінін є попередником оксиду азоту, який розслаблює кровоносні судини. Ця амінокислота підтримує роботу м'язів і покращує кровообіг. Він працює за тим же принципом, що і віагра, збільшуючи приплив крові до пеніса під час сексуального збудження.

Завдяки цьому ви відчуваєте більше бажання займатися сексом, легше досягаєте ерекції та можете насолоджуватися тривалим статевим актом.

Тому кавунові шкірки рекомендуються в основному чоловікам, але жінки також можуть скористатися тими ж властивостями. Покращення кровообігу та припливу крові до репродуктивних органів у жінок також збільшить бажання сексу, зробить їх більш чутливими до дотиків і полегшить досягнення оргазму.

Що можна приготувати з кавунової кірки?

Шкірка кавуна не надто смачна, jднак не обов’язково їсти її сирою. Просто відокремте від неї червону м’якоть і тонко очистіть її від зеленої твердої оболонки.

З білої частини кірки кавуна можна приготувати варення, варення, маринувати, желе або лимонад. Можна також дрібно нарізати і додати, наприклад, до обсмажених овочів на сковороді.