Ви могли не чути про цей суперпродукт, але він дуже корисний: лікувалися навіть ацтеки

Що відомо про спіруліну

Спіруліна - рід прокаріотичних водоростей. Вони мали вирішальне значення у розвитку життя на Землі, і здавна використовувалися для харчування та оздоровлення, є предметом міжнародного дослідження.

Ці водорості називають замінником білка і їх вживають, зазвичай, змішуючи з напоєм або додаючи до їжі.

Як пише The Sun, спіруліну вживали ацтеки в 13 столітті для лікування різних хвороб і підтримки своїх марафонських пробігів. В наш час вона стає дуже популярною як інгредієнт оздоровчих смузі.

Спіруліна має вигляд порошку або пігулок (фото: pixabay)

Які переваги спіруліни для здоров'я

Потужний антиоксидант

"Антиоксиданти мають чудову здатність проникати всередину і знищувати вільні радикали, які, по суті, є отрутами, з якими ми стикаємося в повсякденному житті", - кажуть дієтологи.

На думку експертів Клівлендської клініки, Лондон, речовини, що містяться в спіруліні, можуть зменшити запалення в організмі, що може знизити ймовірність розвитку цілого ряду неприємних захворювань (хвороба Альцгеймера, хвороби серця, рак тощо).

Зменшує ракові пухлини

Одне дослідження, опубліковане в National library of Medacine, виявило, що спіруліну можна використовувати для зменшення пухлин у людей, які живуть з раком ротової порожнини.

Експерти виявили, що лише один грам спіруліни на день протягом року зменшив кількість ракових пухлин у 45 відсотків учасників дослідження.

Полегшує сезонну алергію

Тим, хто страждає від сінної алергії може допомогти вгамувати деякі неприємні симптоми.

Ще одне дослідження, опубліковане в тій же NLM показало, що регулярне вживання спіруліни може допомогти полегшити нежить.

Покращує здоров'я зубів

Водорості мають антибактеріальні властивості, які допомагають боротися з мікроорганізмами, що викликають карієс.

Вчені, пише Research Gate, перевірили антибактеріальну силу спіруліну, створивши рідину для полоскання рота

Люди, які використовували засіб, помітили значне зменшення зубного нальоту та гінгівіту, які пов’язані із захворюваннями ясен.

Кому не можна спіруліну

За даними Клівлендської клініки, попри переваги суперпродукту, деякі люди не повинні вживати спіруліну, це:

вагітні та жінки, які годують грудьми,

люди з проблемами імунної системи,

люди з діабетом або захворюваннями крові,

люди з алергією на молюсків або морепродукти,

люди з непереносимістю йоду.

В будь-якому разі перш ніж прийняти рішення про вживання спіруліни як добавки, проконсультуйтеся з вашим лікарем.