Вы могли не слышать об этом суперпродукте, но он очень полезен: лечились даже ацтеки

Что известно о спирулине

Спирулина - род прокариотических водорослей. Они имели решающее значение в развитии жизни на Земле, и издавна использовались для питания и оздоровления, являются предметом международного исследования.

Эти водоросли называют заменителем белка и их употребляют обычно смешивая с напитком или добавляя в пищу.

Как пишет The Sun, спирулину употребляли ацтеки в 13 веке для лечения различных болезней и поддержания своих марафонских пробегов. В настоящее время она становится очень популярной как ингредиент оздоровительных смузи.

Спирулина имеет вид порошка или таблеток (фото: pixabay)

Какие преимущества спирулины для здоровья

Мощный антиоксидант

"Антиоксиданты обладают превосходной способностью проникать внутрь и уничтожать свободные радикалы, что, по сути, являются ядами, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни", - говорят диетологи.

По мнению экспертов Кливлендской клиники, Лондон, содержащиеся в спирулине вещества могут уменьшить воспаление в организме, что может снизить вероятность развития целого ряда неприятных заболеваний (болезнь Альцгеймера, болезни сердца, рак и т. д.).

Уменьшает раковые опухоли

Одно исследование, опубликованное в National library of Medacine, выявило, что спирулину можно использовать для уменьшения опухолей у людей, живущих с раком полости рта.

Эксперты обнаружили, что всего один грамм спирулины в день в течение года уменьшил количество раковых опухолей у 45 процентов участников исследования.

Облегчает сезонную аллергию

Тем, кто страдает от сенной аллергии может помочь убрать некоторые неприятные симптомы.

Еще одно исследование, опубликованное в той же NLM показало, что регулярное употребление спирулины может помочь облегчить насморк.

Улучшает здоровье зубов

Водоросли обладают антибактериальными свойствами, которые помогают бороться с микроорганизмами, вызывающими кариес.

Ученые, пишет Research Gate, проверили антибактериальную силу спирулины, создав жидкость для полоскания рта.

Люди, использовавшие средство, заметили значительное уменьшение зубного налета и гингивита, связанных с заболеваниями десен.

Кому нельзя спирулину

По данным Кливлендской клиники, несмотря на преимущества суперпродукта, некоторые люди не должны употреблять спирулину, это:

беременные и кормящие грудью,

люди с проблемами иммунной системы,

люди с диабетом или заболеваниями крови,

люди с аллергией на моллюсков или морепродукты,

люди с непереносимостью йода.

В любом случае, прежде чем принять решение об употреблении спирулины как добавки, проконсультируйтесь с вашим врачом.