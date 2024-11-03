Старовинні імена для дітей, які стрімко набирають популярності: таких всього 8

Старовинні імена несуть у собі особливу красу і глибоку історію. Вони як витончені артефакти, зберігають у собі багатство культурної спадщини. І зараз в тренді називати дітей старовинними іменами.

Які українські імена мають глибоку історію, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Все для дітей .

Божена

Ім’я Божена має свої корені у слов’янській мові. Воно складається з двох частин: "бог", що вживається в значенні "божественний" або "призначений Богом", і "жена", яке означає "дружина" чи "жінка".

Таким чином, Божена можна трактувати як "божественна жінка" або "та, хто належить до Бога". Це ім’я є популярним в Україні та відноситься до старовинних, традиційних імен, що зберігають свій чарівний звук і глибокий зміст.

Надія

Ім’я Надія, яке також походить зі слов’янських мов, є популярним жіночим іменем. Воно бере початок від слова "надія", що означає "сподівання", "очікування" або "віра у краще майбутнє".

Це ім’я втілює позитивний настрій, оптимізм і віру в завтрашній день. Надія має глибоке культурне значення в українських традиціях і символізує надію на краще.

Зоряна

Ім’я Зоряна походить від слова "зоря" і є популярним жіночим ім’ям в Україні. Воно викликає асоціації з красою і сяйвом, яке нагадує світло зірок. Ім’я Зоряна часто використовували в українській культурі, особливо в контексті природної краси та магії.

Богдана

Ім’я Богдана є популярним українським іменем, що походить зі слов’янських мов. Воно складається з двох частин: "бог", що означає "божественний" або "призначений Богом", і "дана", яке вказує на "даровану" або "віддану".

Таким чином, Богдана може бути перекладена як "та, кому Бог дарував" або "божественний дар". Це ім’я має позитивне значення, підкреслюючи божу благодать і щедрість.

Володимир

Володимир - одне з найпоширеніших чоловічих імен в Україні та інших слов’янських країнах. Воно складається з двох частин: "володіти" та "мир". Слово "володіти" означає "мати владу" або "панувати", а "мир" - "спокій" або "гармонія".

Отже, ім’я можна інтерпретувати як "той, хто володіє миром" або "той, хто приносить спокій". Це ім’я має давню історію та тісно пов’язане з видатними особистостями української історії, зокрема з князем Володимиром Великим, який запровадив християнство в Київській Русі.

Святослав

Святослав - це прекрасне старовинне ім’я слов’янського походження, яке стало популярним як в Україні, так і в інших слов’янських країнах. Частина "свято" означає "святий" або "святковий", тоді як "слава" вказує на "велич".

Таким чином, ім’я можна трактувати як "той, хто приносить святу славу" або "той, хто відзначається своєю святістю та величчю".

Борис

Ім’я Борис має глибоке коріння та походить зі слов’янських мов. Його етимологія пов’язана зі словом "боротися", що означає "битися", "воювати" або "захищати".

Це ім’я асоціюється з силою, мужністю та бойовим духом. Борис є досить поширеним іменем серед українців.

Любомир

Любомир - це популярне ім’я в Україні, що має слов’янське походження. Перша частина "любо" перекладається як "любов" або "приємний", а "мир" означає "гармонію".

Ім’я можна розглядати як "той, хто любить мир" або "той, хто приносить любов і гармонію". Це ім’я символізує доброту, любов до людей і прагнення створити мирне оточення.