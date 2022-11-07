Ви весь час шкодили собі: які продукти не можна гріти в мікрохвильовці

Як мікрохвильовка може нашкодити

Заведено вважати, що приготування або нагрівання їжі в мікрохвильовці вбиває всі вітаміни та мікроелементи. Найбільш теплочутливими є водорозчинні вітаміни, такі як фолієва кислота, вітаміни В і С, які є в овочах.

Наприклад, під час приготування на пару руйнується лише десята частина вітаміну С, а в мікрохвильовці - чверть. Однак було підтверджено, що мікрохвильова піч краще зберігає водорозчинні вітаміни. Більше фолієвої кислоти зберігається під час готування в мікрохвильовці, аніж просто на плиті.

Тому загальне правило звучить так: чим менше ви грієте їжу, тим більше користі вона зберігає.

Які продукти не можна гріти в мікрохвильовці

Броколі

Ця капуста містить масу користі, зокрема вітаміни групи B, вітамін РР, мінеральні солі калію, кальцію, фосфору. Її можна готувати буквально будь-де, але тільки не в мікрохвильовій печі. Під впливом випромінювання овоч втрачає всі свої корисні властивості.

Часник

Спочатку ви скажете, що часник не готують у мікрохвильовці, і будете абсолютно праві. Однак його додають як спецію до різноманітних соусів, які подають винятково теплими. Очевидно, що промені мікрохвильовки дещо спотворять смак, тому краще скористайтеся духовкою.

Гриби

Гриби подібно до броколі містять багато корисних речовин, серед яких і вітамін В, і вітамін С. Як ми писали вище, ці вітаміни повністю зникають при контакті із мікрохвильовкою. Окрім того, гриби можуть стати небезпечними для споживання та викликати проблеми зі шлунком.

Для приготування овочів краще використовувати плиту або духовку (фото: Freepik)

Заморожене м'ясо

Якщо ви забули розморозити м'ясо для приготування заздалегідь, то здавалося б, чому не зробити це швидко в мікрохвильовці? Усе тому, що розмороження відбувається нерівномірно. Часом частини м'яса можуть уже приготуватися або висохнути в той час, як решта продукту все ще розморожуватиметься.

Якщо ви все ж розморозили м'ясо за допомогою цього способу, відразу його приготуйте, щоб запобігти розмноженню бактерій.

Білкові продукти

Білок погано реагує на випромінювання, тому стає токсичним. Якщо готуватимете в мікрохвильовці яйця, вони просто вибухнуть. Молочні продукти залишаються без біфідобактерій, які важливі для нормального травлення.

Структура м'яса, розігрітого або приготованого в мікрохвильовці, також змінюється не на користь людини. У ньому підвищується кількість канцерогенів, які згубно впливають на організм.

Як правильно гріти їжу в мікрохвильовці

Якщо готуєте або розігріваєте їжу в мікрохвильовій печі, зважайте на наступне: