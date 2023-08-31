Ви будете здивовані. Які помідори їсти точно не можна

Як швидко відрізнити якісний помідор

Експерт із вирощування свіжих овочів Маргарет розповіла для Crate&Basket, як швидко визначити якісний та смачний помідор.

Колір. Помідор має бути суцільного червоного кольору. Якщо є зміна забарвлення, варто відмовитися від такого плоду.

Тріщини, плями плісняви чи будь-які пошкодження на поверхні. Все це ознаки того, що помідор зіпсувався.

Візьміть у руку. Купуючи помідори на ринку, візьміть один плід в руку, але сильно не стискайте. Якщо помідор провалюється при захопленні, це ознака псування.

Сік. Наявність соку вказує на те, що помідор потрібно використовувати негайно або викинути.

Цвіль. Це вірна ознака, що термін використання цього помідора вже минув. Якщо поряд є цілі помідори, це не означає, що вони не заражені.

Запах. Понюхайте плід. Якщо у помідора гнильний, гіркий або неприємний запах, негайно викидайте.

Плодові мухи. Якщо ви бачите плодові мухи на помідорах, то, швидше за все, плоди вже зіпсовані.

Шматок розрізаного помідора не повинен бути слизьким на дотик.

Помідор зі зморшкуватою шкіркою їсти можна, це не ознака псування. Але перевірте, щоб не було ознак цвілі чи гниття.

Зверніть увагу на колір

Дефекти фарбування помідорів можуть бути пов'язані з особливостями сорту. Жорсткі білі прожилки бувають у зрілих плодів та у гібридів. Вони забезпечують внутрішнє забарвлення та збільшують тривалість лежання плодів, що дозволяє їх перевозити на довгі відстані.

А ще прожилки, особливо зеленого відтінку виникають через нестачу калію і кальцію, хвороби рослин, перепади температур або дуже сильну спеку.

Використовувати такі помідори можна, але харчова цінність і смакові якості таких помідорів будуть невисокими.

Будьте обережні з помідорами, у яких колір нерівний, є плями, у хвостика він значно світліший.

Також не варто вживати зелені помідори, тому що дефект забарвлення виникає через те, що плоди збирали недозрілими. Такі помідори можуть гірчити й містити небезпечну речовину для людини - соланін.

Чим зеленіший помідор, тим більше в ньому соланіну, який оберігає недозрілі плоди від бактерій, комах та грибків. Соланін - природна отрута. Для людини вона небезпечна лише у великих кількостях. Для отруєння потрібно з'їсти за раз не менше 2 кг.

Скільки можна зберігати помідори

Консервовані помідори - від 12 до 18 місяців у закритій банці, не більше 7 днів у відкритій.

Стиглі помідори - 7-10 днів при кімнатній температурі, до 10 днів у холодильнику.

Незрілі помідори - до 15 днів (залежить від ступеня незрілості). Для прискорення зрілості помідори можна заморозити.

Свіжі помідори – тиждень у кімнатній температурі, два тижні у холодильнику.

Експерт рекомендує зберігати дозрілі помідори далеко від сонячного світла при кімнатній температурі. Важливо, щоб плоди не торкалися один одного, а хвостики були спрямовані вгору.

Не можна зберігати помідори у пластиковому пакеті, тому що вони зіпсуються набагато швидше. А в холодильнику зрілі помідори зберігатимуться довше, але це може зіпсувати їхній смак та аромат.