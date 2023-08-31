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Ви будете здивовані. Які помідори їсти точно не можна

Які помідори катеорично їсти не можна (фото: unsplash.com)
Автор: Анна Шиканова

У магазинах можна побачити різні помідори. Вони відрізняються за розміром, бувають дуже великі або дрібні, різних кольорів і відтінків і навіть усередині можуть сильно відрізнятися один від одного.

Експерти розповіли, які помідори їсти не можна і як перевірити якість цього овочу. Деталі - читайте у матеріалі Styler.

Як швидко відрізнити якісний помідор

Експерт із вирощування свіжих овочів Маргарет розповіла для Crate&Basket, як швидко визначити якісний та смачний помідор.

  • Колір. Помідор має бути суцільного червоного кольору. Якщо є зміна забарвлення, варто відмовитися від такого плоду.
  • Тріщини, плями плісняви чи будь-які пошкодження на поверхні. Все це ознаки того, що помідор зіпсувався.
  • Візьміть у руку. Купуючи помідори на ринку, візьміть один плід в руку, але сильно не стискайте. Якщо помідор провалюється при захопленні, це ознака псування.
  • Сік. Наявність соку вказує на те, що помідор потрібно використовувати негайно або викинути.
  • Цвіль. Це вірна ознака, що термін використання цього помідора вже минув. Якщо поряд є цілі помідори, це не означає, що вони не заражені.
  • Запах. Понюхайте плід. Якщо у помідора гнильний, гіркий або неприємний запах, негайно викидайте.
  • Плодові мухи. Якщо ви бачите плодові мухи на помідорах, то, швидше за все, плоди вже зіпсовані.
  • Шматок розрізаного помідора не повинен бути слизьким на дотик.
  • Помідор зі зморшкуватою шкіркою їсти можна, це не ознака псування. Але перевірте, щоб не було ознак цвілі чи гниття.

Зверніть увагу на колір

Дефекти фарбування помідорів можуть бути пов'язані з особливостями сорту. Жорсткі білі прожилки бувають у зрілих плодів та у гібридів. Вони забезпечують внутрішнє забарвлення та збільшують тривалість лежання плодів, що дозволяє їх перевозити на довгі відстані.

А ще прожилки, особливо зеленого відтінку виникають через нестачу калію і кальцію, хвороби рослин, перепади температур або дуже сильну спеку.

Використовувати такі помідори можна, але харчова цінність і смакові якості таких помідорів будуть невисокими.

Будьте обережні з помідорами, у яких колір нерівний, є плями, у хвостика він значно світліший.

Також не варто вживати зелені помідори, тому що дефект забарвлення виникає через те, що плоди збирали недозрілими. Такі помідори можуть гірчити й містити небезпечну речовину для людини - соланін.

Чим зеленіший помідор, тим більше в ньому соланіну, який оберігає недозрілі плоди від бактерій, комах та грибків. Соланін - природна отрута. Для людини вона небезпечна лише у великих кількостях. Для отруєння потрібно з'їсти за раз не менше 2 кг.

Скільки можна зберігати помідори

Консервовані помідори - від 12 до 18 місяців у закритій банці, не більше 7 днів у відкритій.

Стиглі помідори - 7-10 днів при кімнатній температурі, до 10 днів у холодильнику.

Незрілі помідори - до 15 днів (залежить від ступеня незрілості). Для прискорення зрілості помідори можна заморозити.

Свіжі помідори – тиждень у кімнатній температурі, два тижні у холодильнику.

Експерт рекомендує зберігати дозрілі помідори далеко від сонячного світла при кімнатній температурі. Важливо, щоб плоди не торкалися один одного, а хвостики були спрямовані вгору.

Не можна зберігати помідори у пластиковому пакеті, тому що вони зіпсуються набагато швидше. А в холодильнику зрілі помідори зберігатимуться довше, але це може зіпсувати їхній смак та аромат.

 

До речі, раніше ми писали про те, коли потрібно збирати моркву та як її зберігати.

А ще розповідали про те, як гарантовано вибрати смачний та стиглий кавун.

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