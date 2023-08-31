Вы будете удивлены. Какие помидоры есть точно нельзя

В магазинах можно увидеть совершенно разные помидоры. Они отличаются по размеру, бывают очень крупные или мелкие, разных цветов и оттенков и даже внутри они могут сильно отличаться друг от друга.
Эксперты рассказали, какие помидоры есть нельзя и как проверить качество этого овоща. Детали - читайте в материале Styler.
Эксперт по выращиванию свежих овощей Маргарет рассказала для Crate&Basket, как быстро определить качественный и вкусный помидор.
Дефекты окраски помидоров могут быть связаны с особенностями сорта. Жесткие белые прожилки бывают у зрелых плодов и у гибридов. Они обеспечивают внутренний окрас и увеличивают длительность лежания плодов, что позволяет их перевозить на длинные расстояния.
А еще прожилки, в особенности зеленоватого оттенка появляются из-за нехватки калия и кальция, заболеваний растений, перепады температур или очень сильную жару.
Использовать в пищу такие помидоры можно, но пищевая ценность и вкусовые качества таких помидоров будут невысокими.
Будьте осторожны с помидорами, у которых цвет неровный, есть пятна, у хвостика он значительно светлее.
Также не стоит употреблять зеленые помидоры, так как дефект окраса появляется из-за того, что плоды собирали недозрелыми. Такие помидоры могут горчить и в них содержится опасное вещество для человека - соланин.
Чем зеленее помидор, тем больше в нем соланина, которое оберегает недозревшие плоды от бактерий, насекомых и грибков. Соланин - природный яд. Для человека он опасен только в больших количествах. Для отравления нужно съесть за один раз не менее 2 кг.
Консервированные помидоры - от 12 до 18 месяцев в закрытой банке, не более 7 дней в открытой.
Спелые помидоры - 7-10 дней при комнатной температуре, до 10 дней в холодильнике.
Незрелые помидоры - до 15 дней (зависит от степени незрелости). Для ускорения зрелости помидоры можно заморозить.
Свежие помидоры - неделя в комнатной температуре, две недели в холодильнике.
Эксперт рекомендует хранить созревшие помидоры вдали от солнечного света при комнатной температуре. Важно, чтобы плоды не соприкасались друг с другом, а их хвостики были направлены вверх.
Нельзя хранить помидоры в пластиковом пакете, так как они испортятся намного быстрее. А в холодильнике зрелые помидоры будут храниться дольше, но это может испортить их вкус и аромат.
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