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Вы будете удивлены. Какие помидоры есть точно нельзя

Какие помидоры катеорически есть нельзя (фото: unsplash.com)
Автор: Анна Шиканова

В магазинах можно увидеть совершенно разные помидоры. Они отличаются по размеру, бывают очень крупные или мелкие, разных цветов и оттенков и даже внутри они могут сильно отличаться друг от друга.

Эксперты рассказали, какие помидоры есть нельзя и как проверить качество этого овоща. Детали - читайте в материале Styler.

Как быстро отличить качественный помидор

Эксперт по выращиванию свежих овощей Маргарет рассказала для Crate&Basket, как быстро определить качественный и вкусный помидор.

  • Цвет. Помидор должен быть сплошного красного цвета. Если есть изменение окраса, то стоит отказаться от такого плода.
  • Трещины, пятна плесени или любые повреждения на поверхности. Все это признаки того, что помидор испортился.
  • Возьмите в руку. При покупке помидоров на рынке, возьмите один плод в руку, но сильно не сжимайте. Если помидор проваливается при захвате, то это признак порчи.
  • Сок. Наличие сока указывает, что помидор нужно использовать немедленно или выбросить.
  • Плесень. Это верный признак, что срок использования этого помидора уже истек. Если рядом есть целые помидоры, то это не значит, что они не заражены.
  • Запах. Понюхайте плод. Если у помидора гнилостный, горький или неприятный запах, то немедленно выбрасывайте.
  • Плодовые мухи. Если вы видите плодовых мух на помидорах, то, скорее всего, плоды уже испорчены.
  • Кусочек разрезанного помидора не должен быть скользким на ощупь.
  • Помидор с морщинистой кожурой есть можно, это не признак порчи. Но проверьте, чтобы не было признаков плесени или гниения.

Обратите внимание на цвет

Дефекты окраски помидоров могут быть связаны с особенностями сорта. Жесткие белые прожилки бывают у зрелых плодов и у гибридов. Они обеспечивают внутренний окрас и увеличивают длительность лежания плодов, что позволяет их перевозить на длинные расстояния.

А еще прожилки, в особенности зеленоватого оттенка появляются из-за нехватки калия и кальция, заболеваний растений, перепады температур или очень сильную жару.

Использовать в пищу такие помидоры можно, но пищевая ценность и вкусовые качества таких помидоров будут невысокими.

Будьте осторожны с помидорами, у которых цвет неровный, есть пятна, у хвостика он значительно светлее. 

Также не стоит употреблять зеленые помидоры, так как дефект окраса появляется из-за того, что плоды собирали недозрелыми. Такие помидоры могут горчить и в них содержится опасное вещество для человека - соланин.

Чем зеленее помидор, тем больше в нем соланина, которое оберегает недозревшие плоды от бактерий, насекомых и грибков. Соланин - природный яд. Для человека он опасен только в больших количествах. Для отравления нужно съесть за один раз не менее 2 кг.

Сколько можно хранить помидоры

Консервированные помидоры - от 12 до 18 месяцев в закрытой банке, не более 7 дней в открытой.

Спелые помидоры - 7-10 дней при комнатной температуре, до 10 дней в холодильнике.

Незрелые помидоры - до 15 дней (зависит от степени незрелости). Для ускорения зрелости помидоры можно заморозить.

Свежие помидоры - неделя в комнатной температуре, две недели в холодильнике.

Эксперт рекомендует хранить созревшие помидоры вдали от солнечного света при комнатной температуре. Важно, чтобы плоды не соприкасались друг с другом, а их хвостики были направлены вверх.

Нельзя хранить помидоры в пластиковом пакете, так как они испортятся намного быстрее. А в холодильнике зрелые помидоры будут храниться дольше, но это может испортить их вкус и аромат.

 

Кстати, ранее мы писали о том, когда нужно собирать морковь и как ее хранить.

А еще рассказывали о том, как гарантировано выбрать вкусный и спелый арбуз.

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