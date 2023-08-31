Вы будете удивлены. Какие помидоры есть точно нельзя

Как быстро отличить качественный помидор

Эксперт по выращиванию свежих овощей Маргарет рассказала для Crate&Basket, как быстро определить качественный и вкусный помидор.

Цвет. Помидор должен быть сплошного красного цвета. Если есть изменение окраса, то стоит отказаться от такого плода.

Трещины, пятна плесени или любые повреждения на поверхности. Все это признаки того, что помидор испортился.

Возьмите в руку. При покупке помидоров на рынке, возьмите один плод в руку, но сильно не сжимайте. Если помидор проваливается при захвате, то это признак порчи.

Сок. Наличие сока указывает, что помидор нужно использовать немедленно или выбросить.

Плесень. Это верный признак, что срок использования этого помидора уже истек. Если рядом есть целые помидоры, то это не значит, что они не заражены.

Запах. Понюхайте плод. Если у помидора гнилостный, горький или неприятный запах, то немедленно выбрасывайте.

Плодовые мухи. Если вы видите плодовых мух на помидорах, то, скорее всего, плоды уже испорчены.

Кусочек разрезанного помидора не должен быть скользким на ощупь.

Помидор с морщинистой кожурой есть можно, это не признак порчи. Но проверьте, чтобы не было признаков плесени или гниения.

Обратите внимание на цвет

Дефекты окраски помидоров могут быть связаны с особенностями сорта. Жесткие белые прожилки бывают у зрелых плодов и у гибридов. Они обеспечивают внутренний окрас и увеличивают длительность лежания плодов, что позволяет их перевозить на длинные расстояния.

А еще прожилки, в особенности зеленоватого оттенка появляются из-за нехватки калия и кальция, заболеваний растений, перепады температур или очень сильную жару.

Использовать в пищу такие помидоры можно, но пищевая ценность и вкусовые качества таких помидоров будут невысокими.

Будьте осторожны с помидорами, у которых цвет неровный, есть пятна, у хвостика он значительно светлее.

Также не стоит употреблять зеленые помидоры, так как дефект окраса появляется из-за того, что плоды собирали недозрелыми. Такие помидоры могут горчить и в них содержится опасное вещество для человека - соланин.

Чем зеленее помидор, тем больше в нем соланина, которое оберегает недозревшие плоды от бактерий, насекомых и грибков. Соланин - природный яд. Для человека он опасен только в больших количествах. Для отравления нужно съесть за один раз не менее 2 кг.

Сколько можно хранить помидоры

Консервированные помидоры - от 12 до 18 месяцев в закрытой банке, не более 7 дней в открытой.

Спелые помидоры - 7-10 дней при комнатной температуре, до 10 дней в холодильнике.

Незрелые помидоры - до 15 дней (зависит от степени незрелости). Для ускорения зрелости помидоры можно заморозить.

Свежие помидоры - неделя в комнатной температуре, две недели в холодильнике.

Эксперт рекомендует хранить созревшие помидоры вдали от солнечного света при комнатной температуре. Важно, чтобы плоды не соприкасались друг с другом, а их хвостики были направлены вверх.

Нельзя хранить помидоры в пластиковом пакете, так как они испортятся намного быстрее. А в холодильнике зрелые помидоры будут храниться дольше, но это может испортить их вкус и аромат.