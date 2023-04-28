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Названо найсмачніший маринад для шашлику. Ви більше не готуватимете інакше!

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П'ятниця 28 квітня 2023 11:17
Названо найсмачніший маринад для шашлику. Ви більше не готуватимете інакше! Фото: Як зробити маринад для шашлику (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Як приготувати смачний та корисний маринад для шашлику не шкодячи здоров'ю? Дуже просто! Для цього вам не знадобиться оцет і майонез. М'ясо ви можете взяти на власний розсуд.

Рецептом маринаду для м'яса поділився кулінар Андрій Клюс у Instagram.

Інгредієнти для маринаду

Для того, щоб приготувати простий, але ідеальний маринад до 1 кг м'яса, вам знадобляться:

  • 500 г цибулі
  • 5 г свіжого розмарину
  • 5 г свіжого чебрецю
  • 5 г сушеного часнику
  • 15 г солі
  • 1 г свіжозмеленого перцю
  • 10 г спецій на ваш смак

Як приготувати маринад

Очистіть та наріжте м'ясо, замаринуйте його.

Найкраще поставити на день чи ніч у холодильник.

Потім залишається просто посмажити та насолоджуватися бездоганним смаком.

"Ти більше не будеш готувати маринад до шашлику інакше", - запевняє кулінар.

Читайте також, шашлик з якого м'яса вважається найкориснішим для здоров'я.

А до цього дієтолог назвала найшкідливіше м'ясо для шашлику.

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