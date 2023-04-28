Названо найсмачніший маринад для шашлику. Ви більше не готуватимете інакше!
Фото: Як зробити маринад для шашлику (freepik.com)
Як приготувати смачний та корисний маринад для шашлику не шкодячи здоров'ю? Дуже просто! Для цього вам не знадобиться оцет і майонез. М'ясо ви можете взяти на власний розсуд.
Рецептом маринаду для м'яса поділився кулінар Андрій Клюс у Instagram.
Інгредієнти для маринаду
Для того, щоб приготувати простий, але ідеальний маринад до 1 кг м'яса, вам знадобляться:
- 500 г цибулі
- 5 г свіжого розмарину
- 5 г свіжого чебрецю
- 5 г сушеного часнику
- 15 г солі
- 1 г свіжозмеленого перцю
- 10 г спецій на ваш смак
Як приготувати маринад
Очистіть та наріжте м'ясо, замаринуйте його.
Найкраще поставити на день чи ніч у холодильник.
Потім залишається просто посмажити та насолоджуватися бездоганним смаком.
"Ти більше не будеш готувати маринад до шашлику інакше", - запевняє кулінар.
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А до цього дієтолог назвала найшкідливіше м'ясо для шашлику.